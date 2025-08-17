La pirotecnia sigue húmeda

Pocas sorpresas en esta nueva Real de Sergio Francisco. El irundarra se decantó por Marín y Turrientes en el medio, y como hiciera Imanol en ... las cinco temporadas en las que estuvo en Donostia, alineó a Oyarzabal de nueve. Óskarsson se quedó en el banco y erró la primera que tuvo. La más clara. Poca mordiente arriba también por parte de Barrene, y algo más de Kubo, que fue el primer goleador de la presente temporada –también lo fue en 2022 y 2023– con un potente chut marca de la casa. Sergio no renunció a la presión alta que viene demostrando la Real en estos últimos años, pero en Mestalla dio le sensación de ser menos salvaje, sobre todo porque la línea de medios no estuvo tan voluntariosa en esa primera presión. El técnico txuri-urdin dejó mucha pólvora en el banquillo (Guedes, Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez, Zakharyan o Karrikaburu), y aunque varios de ellos tuvieron minutos en la segunda parte, la sensación que dejó el primer partido de Liga fue que la pirotecnia realista continúa mojada.

1 Oyarzabal vuelve a ser el mejor nueve del equipo

La Real de Imanol cerró la pasada temporada con uno de los bagajes más pobres de su historia en la faceta más importante del fútbol: los goles. Tan solo consiguió perforar la meta rival en 35 ocasiones. Visto lo visto ayer en Mestalla, no parece que hayan cambiado mucho las cosas en la casa txuri-urdin. Óskarsson volvió a ser suplente y Oyarzabal ocupó de nuevo el puesto de '9'. El capitán volvió a ser el mejor en la zona de tres cuartos. Sus movimientos generaron ocasiones más que claras ayer en Valencia, como el pase que le mete a Brais en el minuto 14 entre tres defensores que el gallego no aprovechó. El '10' realista no puede hacerlo todo. Poco desborde y resolución aportaron los dos extremos realistas. Barrene no eligió bien en casi ninguna jugada de ataque y Kubo puso el empate con un disparo, pero poco más. En la segunda parte entró Óskarsson y apenas tardó unos segundos en tener la más clara del partido para poner a su equipo por delante, pero le pegó mordídisimo. La historia se volvía a repetir. A esta Real le cuesta un mundo hacer gol.

2 Sergio no se la juega en su primer once de liga

El estreno de Sergio Francisco al frente de la Real en Mestalla llegó con algunos movimientos en el once respecto a lo visto en pretemporada. El técnico irundarra recurrió a Beñat Turrientes para asumir el papel de Zubimendi en la medular, y apostó por Pablo Marín en lugar de Sucic, buscando más empaque en el centro del campo. En defensa también hubo cambios, con la entrada de Caleta-Car, uno de los dos únicos fichajes del club hasta la fecha, que debutó como txuri-urdin en partido oficial. En defensa, el croata pasó pocos apuros, mientras que Turrientes y Marín cuajaron un partido notable.

3 Una presión alta menos salvaje y previsible

La presión alta se ha convertido en una estrategia bastante extendida entre numerosos equipos de la Liga, entre ellos la Real. Imanol lo seguía a rajatabla en cada encuentro y ayer Sergio Francisco no quiso ser menos. No obstante, esta táctica ya ha sido neutralizada por distintos técnicos y pierde efectividad con el paso de las temporadas. Oyarzabal, Kubo y Barrene buscaron el fallo de Agirrezabala y la defensa ché, pero con poco éxito. Tampoco acompañaron a la presión jugadores de segunda línea. El Valencia, además, consiguió salir airoso de esa presión alta en numerosas ocasiones, pero le costó un mundo generar peligro en el área de Remiro.

4 Explotar los pases de Remiro y el balón parado

Pocos porteros tienen la calidad de Remiro en los pies. El guardameta de Cascante dejó varios pases sensacionales de hasta 30 metros para dar salida al equipo, pero ninguno de ellos acabó en buen puerto. Sus compañeros no se atrevieron a buscar la portería de Agirrezabala. En el gol de Diego López, el cancerbero realista erró precisamente en uno de esos pases largos y Raba aprovechó el regalo para asistir al '16' del Valencia. La Real debe aprovechar y explotar más el buen toque de balón que tiene Remiro. Ayer lanzó al equipo en varias ocasiones pero sus compañeros no dieron continuidad a la jugada y la adormilaron. También se echó en falta la zurda de Sergio Gómez para los balones parados, que apenas generaron peligro. Ningún saque de esquina bueno y una falta que Kubo mandó a las nubes.

5 Solo tardó cuatro minutos en meter una marcha más

Lo más positivo en el día de ayer, además del punto conseguido, fue lo poco que tardó la Real en marcar el empate. Tan solo cuatro minutos. Una buena conducción de Brais con un excelente control orientado, y un zurdazo de Kubo pusieron la igualada en el marcador. Dio la sensación de que al conjunto txuri-urdin no le costó mucho meter una marcha más al partido para marcar el empate. Y lo hizo con un disparo desde fuera del área, una faceta que Sergio debe explotar más en esta temporada con grandes tiradores como Sucic, Turrientes o Zakharyan. En cualquier caso, buen punto en el estreno liguero de Sergio. El último entrenador que perdió su primer partido con la Real continúa siendo Coleman desde 2007.