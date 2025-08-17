Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El análisis táctico

La pirotecnia sigue húmeda

La presión alta perdió fiereza en el debut liguero de Sergio, que introdujo pocos cambios en el once. El gol continúa siendo la gran asignatura pendiente

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:51

Pocas sorpresas en esta nueva Real de Sergio Francisco. El irundarra se decantó por Marín y Turrientes en el medio, y como hiciera Imanol en ... las cinco temporadas en las que estuvo en Donostia, alineó a Oyarzabal de nueve. Óskarsson se quedó en el banco y erró la primera que tuvo. La más clara. Poca mordiente arriba también por parte de Barrene, y algo más de Kubo, que fue el primer goleador de la presente temporada –también lo fue en 2022 y 2023– con un potente chut marca de la casa. Sergio no renunció a la presión alta que viene demostrando la Real en estos últimos años, pero en Mestalla dio le sensación de ser menos salvaje, sobre todo porque la línea de medios no estuvo tan voluntariosa en esa primera presión. El técnico txuri-urdin dejó mucha pólvora en el banquillo (Guedes, Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez, Zakharyan o Karrikaburu), y aunque varios de ellos tuvieron minutos en la segunda parte, la sensación que dejó el primer partido de Liga fue que la pirotecnia realista continúa mojada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  4. 4 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    Supermercados de Gipuzkoa comienzan a repartir sus productos y alimentos con Glovo
  10. 10

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La pirotecnia sigue húmeda

La pirotecnia sigue húmeda