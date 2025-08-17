Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orri Oskarsson durante un entrenamiento en Zubieta. F. Morquecho
Real Sociedad

Orri Óskarsson, entre algodones toda la semana

El delantero islandés de la Real Sociedad ha tenido molestias en el aductor, se ha perdido varios entrenamientos y Sergio no quiere arriesgar

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Valencia, enviado especial

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:44

Seguro que más de un realzale quedó sorprendido al ver la primera alineación de Sergio Francisco como primer entrenador de la Real Sociedad. El ... irundarra hizo debutar a Caleta-Car, apostó por Aihen, metió a Marin y no a Sucic mientras que en la delantera Oyarzabal jugó de '9' y Orri Óskarsson tuvo que esperar en el banquillo. Si bien todas las decisiones son técnicas, en la posición de arriba hay una arista. Óskarsson se han perdido varios entrenamientos durante la semana.

