Orri Óskarsson, entre algodones toda la semana

Seguro que más de un realzale quedó sorprendido al ver la primera alineación de Sergio Francisco como primer entrenador de la Real Sociedad. El ... irundarra hizo debutar a Caleta-Car, apostó por Aihen, metió a Marin y no a Sucic mientras que en la delantera Oyarzabal jugó de '9' y Orri Óskarsson tuvo que esperar en el banquillo. Si bien todas las decisiones son técnicas, en la posición de arriba hay una arista. Óskarsson se han perdido varios entrenamientos durante la semana.

El islandés atendió a este periódico el martes en una sesión en la que solo realizó 20 minutos con el grupo. Las molestias musculares, que ya se sabe que son en el aductor, le están dando bastante guerra. El dolor persiste por momentos, por eso Sergio está gestionando las cargas y no está arriesgando con el que a priori será su delantero titular. El nórdico se perdió también los entrenamientos del miércoles y del jueves, mientras que sí participó en el ensayo previo al partido en un entrenamiento que suele llevar menos carga física que a mediados de semana.

En todo caso, Óskarsson no tiene rotura muscular, simplemente molestias que el staff quiere regular para evitar precisamente lesiones mayores. El ariete saltó al campo de Mestalla en el minuto 68 por Brais Méndez y bien pronto tuvo la ocasión más clara del partido. Oyarzabal le puso un balón exquisito, pero Óskarsson no definió bien en el mano a mano puesto que no hizo ni portería. En el partido del pasado curso ante el Valencia también erró una situación similar tras un magnífico centro de Becker.

Con la confianza de Sergio

Dos ocasiones que deberían haber ido para dentro, o al menos exigir a los dos porteros. Sergio le echó un capote post partido. «Creo que Orri lleva un ratio de 80% de goles de ocasión y gol, así que en ese sentido ninguna duda. Ha tenido ese uno a uno, pero de esas va a meter más que va a fallar. No hay dudas con él. Cuando hablaba que podíamos ganar el partido del minuto 60 al 90, él ha entrado en esos minutos y nos ha ayudado mucho. Ha corrido mucho, ha tenido esa ocasión, y es uno más de los que perfectamente».

Por otro lado, Zakharyan se quedó fuera de la convocatoria ante el Valencia pese a estar ya en perfectas condiciones físicas y sin molestias. El ruso, en cambio, está falto de ritmo competitivo y todavía habrá que esperar para que Sergio eche mano de él como titular. El equipo se entrena este domingo, descansa el lunes y el martes empieza a preparar el choque ante el Espanyol en el estreno de Anoeta.