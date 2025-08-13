Óskarsson, ante la nueva temporada: «Quiero ser titular y que la Real Sociedad juegue en Europa»

La Real Sociedad abre este sábado una nueva temporada en Valencia (21.30). Lo hará, eso sí, con importantes caras nuevas y un factor que debe ayudar al equipo a realizar un buen papel: un calendario más descargado de partidos. Es por ello que Orri Óskarsson se muestra ambicioso de cara a la nueva campaña del equipo txuri-urdin. «Con un partido por semana queremos pelear por la cuarta, quinta o sexta plaza», asegura en una entrevista exclusiva a Goazen Reala!

Durante la charla con Beñat Barreto, Miguel González y Maite Jiménez, periodistas de El Diario Vasco, el delantero islandés aprovecha a descubrir cuáles pueden ser las claves de la nueva temporada, y se muestra confiado en que este año podrá mostrar su mejor cara: «Quiero ser titular en Valencia y durante la temporada mi meta es que Sergio no se lo tenga que pensar demasiado».

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.