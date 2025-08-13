Óskarsson, ante la nueva temporada: «Quiero ser titular y que la Real Sociedad juegue en Europa»
El delantero islandés desgrana en una entrevista exclusiva en Goazen Reala! cuáles son las claves de la nueva temporada que afronta el club txuri-urdin a partir del sábado
Beñat Barreto, Miguel González y Maite Jiménez
San Sebastián
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:37
La Real Sociedad abre este sábado una nueva temporada en Valencia (21.30). Lo hará, eso sí, con importantes caras nuevas y un factor que debe ayudar al equipo a realizar un buen papel: un calendario más descargado de partidos. Es por ello que Orri Óskarsson se muestra ambicioso de cara a la nueva campaña del equipo txuri-urdin. «Con un partido por semana queremos pelear por la cuarta, quinta o sexta plaza», asegura en una entrevista exclusiva a Goazen Reala!
Durante la charla con Beñat Barreto, Miguel González y Maite Jiménez, periodistas de El Diario Vasco, el delantero islandés aprovecha a descubrir cuáles pueden ser las claves de la nueva temporada, y se muestra confiado en que este año podrá mostrar su mejor cara: «Quiero ser titular en Valencia y durante la temporada mi meta es que Sergio no se lo tenga que pensar demasiado».
