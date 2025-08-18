La Ertzaintza detiene a tres jóvenes en Donostia por hurto de móviles

La Ertzaintza detuvo este domingo en el centro de Donostia a tres jóvenes por hurto de móviles. Dos de los presuntos autores tenían 25 años ... y el tercero, 22. Los agentes llegaron a recuperar un total de seis móviles sustraídos, tal y como ha informado el departamento vasco de Seguridad.

Las detenciones comenzaron a primera hora de la mañana, cuando patrullas de la Ertzain-etxea de San Sebastián identificaron en el paseo de La Concha a un joven que portaba tres teléfonos móviles entre sus pertenencias. Los agentes comprobaron que al menos dos de los terminales habían sido sustraídos durante la madrugada en la capital guipuzcoana, por lo que procedieron a la detención del presunto autor de los hurtos, informan las mismas fuentes.

Seguidamente, se practicaron otras dos detenciones más en el Boulevard, también por sustracciones de móviles. Una patrulla no uniformada observó cómo un varón hurtaba el teléfono a una persona que se encontraba en la parada del autobús, mientras el otro autor vigilaba en las inmediaciones. Los agentes detuvieron al primero en posesión del móvil sustraído, pero el segundo salió corriendo del lugar, golpeando a un ciudadano que se interpuso en su camino. Tal y como señalan desde Seguridad, ambos cayeron al suelo.

La Ertzaintza relata que este segundo presunto autor se resistió ante los agentes que observaron cómo trataba de ocultar dos teléfonos móviles más, presuntamente también sustraídos. Esta persona fue detenida por hurto y además por resistencia a la autoridad.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia en Donostia y la Ertzaintza informa que continúa con las investigaciones para tratar de determinar el origen de todos los teléfonos móviles y proceder a la devolución de los mismos a sus legítimos propietarios. De momento, algunos de los terminales recuperados ya han sido devueltos.