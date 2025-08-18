Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza detiene a tres jóvenes en Donostia por hurto de móviles

Agentes arrestaron ayer a los presuntos autores, de 22 y 25 años, en el Boulevard y en el paseo de La Concha

M. C.

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:56

La Ertzaintza detuvo este domingo en el centro de Donostia a tres jóvenes por hurto de móviles. Dos de los presuntos autores tenían 25 años ... y el tercero, 22. Los agentes llegaron a recuperar un total de seis móviles sustraídos, tal y como ha informado el departamento vasco de Seguridad.

