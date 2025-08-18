La guipuzcoana Wavegarden exporta sus olas de surf artificiales a Estados Unidos

La tradición surfera de Gipuzkoa ha llegado a Estados Unidos de la mano de la empresa Wavegarden. La firma donostiarra ha inaugurado su primer parque ... de surf en el Estado de Virginia, dentro del recinto de Atlantic Park.

La nueva instalación, operada por la empresa estadounidense Beach Street Development, cuenta con 46 módulos capaces de generar hasta 1.000 olas por hora. A esta cadencia se le une la posibilidad de crear hasta 25 tipos de olas diferentes, lo que permite satisfacer tanto a surfistas nóveles (con olas suaves y largas) como experimentados (con giros y tubos). Esta tecnología, según aseguran desde la empresa, resuelve la «inconsistencia de olas de calidad», que hasta ahora había sido «el histórico desafío de los surfistas de la costa Este» de EE UU.

Virginia Beach, lugar donde se ubica el nuevo parque, es para Fernando Odriozola (CCO de la empresa) «el lugar perfecto». «Tiene una fuerte comunidad de surf y un alto volumen de visitantes. Lo único que faltaba eran buenas olas. Y con este último punto resuelto, estamos emocionados de ver cómo prospera la ciudad y la comunidad», explica el guipuzcoano.

La laguna de surf creada por Wavegarden es el elemento central de Atlantic Park, un proyecto ambicioso valorado en más de 300 millones de dólares que incluyen otras actividades lúdicas como música en directo, restautrantes o hasta viviendas. «Gracias a la innovadora tecnología de Wavegarden y su ubicación en el epicentro de la cuna del surf de la Costa Este, Atlantic Park es diferente a cualquier otro parque de surf del mundo», aseguró Blake Hess, director de operaciones de Beach Street.

Referente internacional

Esta apertura consolida a la empresa vasca como líder mundial en el sector y se une a las otras 11 instalaciones con las que cuentan en todo el mundo. También sirve para que la firma guipuzcoana se adentre en el mercado estadounidense, clave en los proyectos de futuro. De hecho Wavegarden planea abrir dos nuevos parque en el país en los próximos años: DSRT Surf (California) para 2026 y HTX Surf (Texas), actualmente en desarrollo.