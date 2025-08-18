Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manolo García, durante uno de sus conciertos, en su gira de 2024. EFE

Manolo García recalará en San Sebastián el 12 de noviembre con su nueva gira de teatros

El cantante regresará a Donostia con la fórmula íntima con la que ya agotó el Kursaal hace dos años. Las entradas saldrán a la venta el próximo 23 de septiembre

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:03

Manolo García regresará a los escenarios este otoño y ya tiene una cita confirmada con el público donostiarra el próximo 12 de noviembre, como parte ... de su gira de teatros que recorrerá 16 ciudades españolas. En este momento, el recinto exacto para la actuación en San Sebastián no ha sido desvelado, y será anunciado próximamente en su página web oficial, así como la venta oficial de entradas, que tal y como han adelantado, estarán disponibles a partir del 23 de septiembre.

