Manolo García recalará en San Sebastián el 12 de noviembre con su nueva gira de teatros

Manolo García regresará a los escenarios este otoño y ya tiene una cita confirmada con el público donostiarra el próximo 12 de noviembre, como parte ... de su gira de teatros que recorrerá 16 ciudades españolas. En este momento, el recinto exacto para la actuación en San Sebastián no ha sido desvelado, y será anunciado próximamente en su página web oficial, así como la venta oficial de entradas, que tal y como han adelantado, estarán disponibles a partir del 23 de septiembre.

El artista presentará 'Drapaires Poligoneros', su esperado décimo álbum en solitario, compuesto por 15 canciones, que se publicará el 31 de octubre de 2025, solo dos días antes del inicio de la gira en Cáceres, el 2 de noviembre. Este nuevo espectáculo marca una nueva etapa tras el éxito rotundo de su gira del pasado 2024 en la que colgó el cartel de «entradas agotadas» en muchos recintos emblemáticos del país. Público y crítica alabaron entonces su carisma, sensibilidad, energía y maestría sobre el escenario.

La cita en San Sebastián no solo prolonga ese éxito, sino que sirve como puente emocional y artístico entre su nueva etapa en solitario y el regreso de El Último de la Fila —el emblemático dúo formado por Manolo García y Quimi Portet— cuya gira fue inicialmente anunciada para realizarse también en en la capital guipuzcoana, pero que debido a las obras en Anoeta vinculadas al Mundial 2030, ha sido trasladada al Bizkaia Arena (BEC) de Bilbao, que acogerá que su única parada en Euskadi el 30 de mayo de 2026, y una nueva fecha —tras el rotundo éxito de la primera— el 5 de junio.

En cuanto a esta nueva andadura, Manolo García apostará por espacios más íntimos y acústicos, repitiendo la fórmula de hace dos años: una gira a la que también tituló 'Gira Teatros'. Esta vez, tal y como hizo entonces, alternará las nuevas piezas de 'Drapaires Poligoneros' con una revisión especial de su álbum debut en solitario, 'Arena en los bolsillos' (1998), un icono de ventas que superó el millón de copias y obtuvo numerosos premios.

Una gira de la que poco más se sabe más allá de que promete ser un viaje emocional y musical de calidad, uniendo pasado y futuro en un escenario que, aunque aún no confirmado, ya palpita con expectativas.