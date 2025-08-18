Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León

Los guipuzcoanos han podido observar esta tarde el paso de dos helicópteros militares de los Países Bajos rumbo a León, donde se incorporarán a las ... labores de extinción de la ola incendios que afecta a la región. Las aeronaves atravesaron la costa de Euskadi hasta la altura de Mundaka, en Bizkaia, cuando viraron en dirección a León.

Las aeronaves, modelo Boeing CH-47F Chinook, están equipadas con bolsas de gran capacidad que permiten arrojar hasta 8.000 litros de agua en cada descarga. Permanecerán en servicio durante dos semanas, hasta el 1 de septiembre, y estarán apoyadas por 60 militares neerlandeses desplegados para la operación.

La ayuda de los Países Bajos se suma a la colaboración ofrecida por otros países de la Unión Europea, como Francia e Italia, que también han movilizado aviones para apoyar a España. Según lo previsto, los helicópteros entrarán en acción el martes 19 de agosto.

Los helicópteros CH-47F Chinook

Estas aeronaves de carga pesada son uno de los helicópteros de transporte más potentes del mercado. Se trata de vehículos bimotor de origen estadounidense, capaces de transportar más de 10 toneladas de peso.

El CH-47F está diseñado para operar en condiciones extremas, incluso en zonas montañosas. Puede volar a altitudes de más de 6.000 metros, superando a otros helicópteros de su categoría. Cuentan con una velocidad máxima de 315 km/h y una autonomía de hasta 10 horas con depósitos internos.

El Ejército español tiene una flota de 17 Chinook CH-47 modernizados. En 2026 se sumará el último.