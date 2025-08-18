Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La AP-8 registra ocho kilómetros de retenciones a la altura de Irun en sentido Baiona
Esta tarde, dos helicópteros militares han sobrevolado Gipuzkoa camino de León. A la derecha, foto de archivo de la aeronave en operación.

Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León

Dos aeronaves se han dejado ver por la costa de Gipuzkoa camino de la provincia castellano-leonesa para apoyar las labores de extinción de los incendios

Andre Quispe

Andre Quispe

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:21

Los guipuzcoanos han podido observar esta tarde el paso de dos helicópteros militares de los Países Bajos rumbo a León, donde se incorporarán a las ... labores de extinción de la ola incendios que afecta a la región. Las aeronaves atravesaron la costa de Euskadi hasta la altura de Mundaka, en Bizkaia, cuando viraron en dirección a León.

