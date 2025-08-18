Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Interior de las oficinas de la Hacienda foral de San Sebastián, en el barrio de Errotaburu. Lobo Altuna

250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF

Las Haciendas vascas no han deflactado este año los tramos superiores al firmarse la reforma fiscal, que sí eleva a 20.000 euros el mínimo para pagar el impuesto

Imanol Lizasoain y L. Irigoyen

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Alrededor de 250.000 contribuyentes guipuzcoanos con rentas superiores a 20.000 euros soportarán en este 2025 un sobrecoste fiscal cercano a los 41 ... millones de euros por la decisión de las Haciendas forales de no deflactar el IRPF al ritmo de la inflación. La medida implica que los ciudadanos pagarán más por el mero efecto de la subida de precios, sin que se hayan modificado los tipos impositivos como ha venido haciendo Euskadi en los últimos ejercicios.

