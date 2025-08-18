250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF

Alrededor de 250.000 contribuyentes guipuzcoanos con rentas superiores a 20.000 euros soportarán en este 2025 un sobrecoste fiscal cercano a los 41 ... millones de euros por la decisión de las Haciendas forales de no deflactar el IRPF al ritmo de la inflación. La medida implica que los ciudadanos pagarán más por el mero efecto de la subida de precios, sin que se hayan modificado los tipos impositivos como ha venido haciendo Euskadi en los últimos ejercicios.

La reforma fiscal ha introducido una medida muy relevante, especialmente con las rentas más bajas, eximiendo del pago del IRPF a los contribuyentes con ingresos por debajo de los 20.000 euros. Pero en la adaptación a la nueva normativa de las tablas de retención, que entraron en vigor el pasado julio, para los cerca de 250.000 contribuyentes de Gipuzkoa (742.300 en Euskadi) con ingresos superiores a esos 20.000 euros no ha habido cambio alguno. Conviene resaltar que las Haciendas forales ya aseguraron durante la negociación y posterior aprobación del nuevo texto, que en año de reforma fiscal nunca se aplica deflactación.

Esta herramienta, en la práctica, supone una dulcificación del tributo para, al menos parcialmente, tratar de evitar que subidas de salarios inferiores al alza del IPC condenen a los contribuyentes a saltar de tramo en el IRPF y se vean así doblemente castigados por la inflación perdiendo aún más poder adquisitivo. El Gobierno Vasco aprobó una deflactación del 4% a partir de septiembre de 2022, aunque ya en enero de ese año había deflactado los tramos del IRPF un 1,5%. En total, un 5,5% con efecto en las tablas de IRPF de 2023. Una medida que se ha quedado sin efecto alguna en la campaña de la Renta 2025 (sobre el ejercicio fiscal de 2024) finalizada este pasado julio.

Haciendas En Euskadi, más de 740.000 vascos pagarán 122 millones por ajustar el alza del IPC al IRPF

Si bien es cierto que, con la reforma, se han ampliado muchas deducciones y mejorado el tratamiento de los rescates de las EPSV, los tramos del IRPF no se han ajustado a la evolución de los precios. Con la excepción de los contribuyentes guipuzcoanos que perciben menos de esos 20.000 euros, siguen igual, con lo que acumularán un impacto de alrededor de 41 millones (122 millones en Euskadi) en el pago del impuesto por el efecto del IPC en los ciudadanos con rentas superiores a esa cifra. Esa es la cantidad aproximada que la Hacienda de Gipuzkoa ingresará por no haber acometido la deflactación en el IRPF, evitando así lo que se conoce como 'subida silenciosa de impuestos' o 'progresividad en frío'.

El caso es que las diputaciones forales han roto la dinámica que habían mantenido en los últimos tres ejercicios y en este 2025 no han deflactado las tablas del IRPF adecuándolas al IPC, que el pasado año dejó una tasa interanual media –la que se emplea para la revisión de los salarios en el Estado– del 2,8%.

Según fuentes forales, por cada punto en que se deflacta el IRPF, las haciendas dejan de ingresar entre 50 y 60 millones. Así que, descontando el efecto de las rentas inferiores a 20.000 euros, aplicando una deflactación del 2,8% –el dato de la inflación del ejercicio pasado– el alivio fiscal ascendería a esos 41 millones en Gipuzkoa y 122 en Euskadi.

Esta herramienta generó un intenso debate político porque el Gobierno de España y el PSOE no se han mostrado partidarios de aplicarla al considerar que no tiene carácter redistributivo y premia más a las rentas altas, que a las bajas.

Por ello, el PSE, socio de gobierno foral del PNV en las tres diputaciones, exigió para respaldar la deflactación el impulso de una subvención fiscal de 200 euros para aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 30.000 euros, que iba descendiendo hasta los que declaraban 35.000 euros.

Más impacto a las rentas altas

No ajustar al IPC el IRPF en este 2025 supondrá un sobrecoste anual en los contribuyentes con más de 20.000 euros de renta que va entre los 88 y los 570 euros de media en función de los ingresos. Así, las personas que declaren entre 20.000 y 30.000 euros lo notarán con esos 88 euros de media al año. Los que tengan una base imponible de entre 30.000 y 42.000, asumirán 140 euros. En la horquilla entre 42.000 y 54.000, 240 euros; entre 54.000 y 66.000, 350. Y entre 66.000 y 90.000, 430 euros, por 570 en las declaraciones a partir de 90.000 euros.