Dbus sumó en la víspera de la Virgen 128.310 viajes, la segunda mejor marca de su historia en un día

Dbus ha logrado un récord histórico de utilización de sus autobuses durante la Semana Grande al registrar 853.424 viajes, un 5,93% más que ... los usos contabilizados en las fiestas del pasado año. Este dato sitúa a la Aste Nagusia recién finalizada en la que más viajes ha contabilizado en la historia de la compañía por delante de la Semana Grande del año pasado (805.580 usos), 2010 (800.945) y 2023 (769.121).

No es de extrañar que con estos datos globales haya varios días concretos de las fiestas en los que el uso del transporte público urbano se sitúen entre los de más uso de Dbus en su historia en días concretos. Y entre ellos destaca lo sucedido el pasado jueves 14, víspera de la Virgen. 128.310 viajes contabilizó la empresa de transporte urbano esa jornada, lo que la coloca como la segunda mejor marca diaria en la historia de la compañía. El ranking lo lidera el día de Santo Tomás del año 2018, viernes, cuando usaron los autobuses públicos donostiarras 129.321 personas. A destacar también de esta Semana Grande, el lunes 11 con 116.362 viajes y el miércoles 13 con 116.275 usos.

Incremento en los búhos

Las líneas de mayor utilización durante la Semana Grande han sido las de Amara (líneas 17, 21, 26 y 28) con 209.943 viajes, seguidas de las del Antiguo (líneas 5, 25, 33, 40 y 45) con 177.615 viajes, Altza-Bidebieta (líneas 13-14) con 145.268 viajes, Egia-Intxaurrondo (líneas 8, 9, 29 y 42) con 90.076 viajes, y Aiete (líneas 18, 19, 23, 31, 32 y 46) con 89.443 viajes. Además, en las líneas de microbuses se han registrado 27.782 viajes.

Las líneas búho han tenido un ligero incremento de utilización del 1,56% respecto al 2024, registrando 38.868 viajes. Asimismo, el servicio de autobuses a Illunbe para los toros también ha registrado un incremento de viajeros del 5,69% respecto al 2024 al contabilizarse 4.273 viajes.

Dbus ha realizado un amplio despliegue con más de 23.400 servicios a lo largo de estos días que han sido realizados por 270 conductores diarios con el apoyo de 45 personas adicionales, principalmente inspectores y personal de taller, necesarios para la coordinación y el funcionamiento de toda la flota de buses.