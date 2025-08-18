Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La AP-8 registra ocho kilómetros de retenciones a la altura de Irun en sentido Baiona
Usuarios subiendo al bus de la línea 13 de Altza durante esta Semana Grande. Lobo Altuna
San Sebastián

Dbus sumó en la víspera de la Virgen 128.310 viajes, la segunda mejor marca de su historia en un día

El dato del jueves 14 se queda a mil viajes del récord logrado el día de Santo Tomás de 2018

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:04

Dbus ha logrado un récord histórico de utilización de sus autobuses durante la Semana Grande al registrar 853.424 viajes, un 5,93% más que ... los usos contabilizados en las fiestas del pasado año. Este dato sitúa a la Aste Nagusia recién finalizada en la que más viajes ha contabilizado en la historia de la compañía por delante de la Semana Grande del año pasado (805.580 usos), 2010 (800.945) y 2023 (769.121).

