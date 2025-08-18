Gipuzkoa esquiva los aranceles de Trump con un aumento de las exportaciones del 4% hasta junio

Contra todo pronóstico, el sector exterior de Gipuzkoa avanza a todo tren. Pese a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ... con su consiguiente amenaza en forma de aranceles, las ventas de las empresas del territorio continúan en positivo. Así, según la estadística publicada este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, las exportaciones guipuzcoanas crecieron en el acumulado del año, hasta junio, un 4,1%, hasta los 5.242 millones de euros.

El dato tiene su importancia porque recoge varios meses desde que el magnate republicano haya hecho tambalear el mercado mundial con su nuevo sistema tarifario. Pero Gipuzkoa no cede y continúa carburando a buena velocidad. A los históricos registros de empleo, con récord de afiliación a la Seguridad Social, se suma ahora el saldo exterior. Además, el dato interanual también es muy bueno, ya que las ventas crecieron un 16,6% en junio respecto al mismo mes del año anterior.

Realizando una comparativa con el resto de territorios vascos, Álava también obtiene guarismos en positivo al crecer un 8,7% en el mes y un 8,2% en el acumulado. Mientras que en este caso Bizkaia protagoniza la noticia negativa al descender un 22,6 y un 11,1%, respectivamente. En el conjunto de Euskadi, por su parte, las exportaciones de bienes retrocedieron en junio un 1,4% y en el acumulado, un 0,7%. En lo que respecta a las importaciones, experimentaron un aumento del 1,3% llegando a los 2.296 millones de euros. El saldo comercial es positivo (436 millones de euros) y la tasa de cobertura, que muestra qué porcentaje de lo que un país compra al extranjero puede ser pagado con lo que vende fuera, se sitúa en el 119%.

La cifra 83,8 millones de euros vendió al exterior Gipuzkoa en junio en la partida de 'Partes y accesorios de vehículos automóviles'

El Eustat detalla las partidas arancelarias, lo que se conoce como los productos más exportados por territorios en el mes de junio. En el caso de Gipuzkoa, llama poderosamente la atención el excelente comportamiento de la automoción en general, ya que los 'Coches de viajeros, equipajes, correo, etc. para vías férreas y similares' y las de 'Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor', con 34 y 21,4 millones más exportados respectivamente, representan crecimientos del 141,4% y del 128%. En el primer caso es CAF la que tira del carro con sus pedidos.

Finalmente, la publicación del Eustat también analiza cuáles fueron los mejores clientes comerciales de las empresas vascas en junio. Alemania (437,4 millones exportados), Francia (382,8 millones), Reino Unido (194,8 millones), Italia (157,7 millones) y Estados Unidos (151,3 millones) ocuparon el top 5 y absorbieron prácticamente la mitad de las ventas con un 48,5%.

Caída en España

En España, en cambio, las estadísticas oficiales comienzan a reflejar las consecuencias de la guerra comercial y la política arancelaria decretada por Donald Trump con el resto del mundo. Los datos recogidos en el informe mensual de Comercio Exterior que ha publicado este lunes el Ministerio de Economía y Comercio reflejan que las exportaciones de España a Estados Unidos se han desplomado un 5,1% en el primer semestre del año. Solo en el mes de junio, cuando los aranceles impuestos eran ya del 10%, las ventas cayeron un 6,5% respecto al mismo mes del año pasado.

Uno de los productos españoles más afectados por los aranceles de Estados Unidos es el aceite de oliva, el alimento más vendido en el país norteamericano, y los datos del ministerio revelan que las exportaciones de la categoría 'aceites y grasas' se desplomaron un 17% entre enero y junio hasta sumar solo 3.800 millones de euros. Los automóviles, que han sufrido un arancel del 25% desde el pasado mes de enero en toda la Unión Europea, han visto caer sus ventas un 9% en España.