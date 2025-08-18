Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un robot recorre las ´calles´ de una fábrica en Zumaia. Morquecho

Gipuzkoa esquiva los aranceles de Trump con un aumento de las exportaciones del 4% hasta junio

Las ventas al exterior de las empresas del territorio también crecen en el sexto mes del año gracias al tirón de la automoción

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:20

Contra todo pronóstico, el sector exterior de Gipuzkoa avanza a todo tren. Pese a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ... con su consiguiente amenaza en forma de aranceles, las ventas de las empresas del territorio continúan en positivo. Así, según la estadística publicada este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, las exportaciones guipuzcoanas crecieron en el acumulado del año, hasta junio, un 4,1%, hasta los 5.242 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  4. 4

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  5. 5

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  6. 6 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  7. 7 Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados
  8. 8 Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha
  9. 9

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  10. 10 Leire Martínez sorprende con un guiño a la fiesta de San Sebastián durante su concierto de despedida de la Semana Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa esquiva los aranceles de Trump con un aumento de las exportaciones del 4% hasta junio

Gipuzkoa esquiva los aranceles de Trump con un aumento de las exportaciones del 4% hasta junio