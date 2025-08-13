Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:30
Ola de calor: Más de treinta incendios asolan España: la preocupación se centra en Zamora, León y Galicia
Semana Grande: Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
Real Sociedad: Turrientes o Urko, el dilema ante la previsible ausencia de Gorrotxategi
San Sebastián: Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
Zinemaldia: Made in Spain repasará con 28 títulos «un año especialmente próspero para el cine español»
Guerra en Ucrania: Los europeos recuerdan a Trump que no puede tomar decisiones sobre Ucrania
Economía: El IPC sube dos décimas en julio en Euskadi hasta el 3% pero los alimentos bajan
Economía: La inflación se dispara en julio un 2,7% arrastrada por los precios de la energía
Oriente próximo: Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes
Cultura: La excepcional voz de Xabier Anduaga hace historia en el Victoria Eugenia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.