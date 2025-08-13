Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este miércoles

El fuego no da tregua en León, Zamora, Orense y Cáceres.

DV Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:30 | Actualizado 21:30h. Comenta Compartir

Ola de calor: Más de treinta incendios asolan España: la preocupación se centra en Zamora, León y Galicia

Semana Grande: Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»

Real Sociedad: Turrientes o Urko, el dilema ante la previsible ausencia de Gorrotxategi

San Sebastián: Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia

Zinemaldia: Made in Spain repasará con 28 títulos «un año especialmente próspero para el cine español»

Guerra en Ucrania: Los europeos recuerdan a Trump que no puede tomar decisiones sobre Ucrania

Economía: El IPC sube dos décimas en julio en Euskadi hasta el 3% pero los alimentos bajan

Economía: La inflación se dispara en julio un 2,7% arrastrada por los precios de la energía

Oriente próximo: Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Cultura: La excepcional voz de Xabier Anduaga hace historia en el Victoria Eugenia

Temas

Informaciones