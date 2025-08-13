Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El fuego no da tregua en León, Zamora, Orense y Cáceres.

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:30

Ola de calor: Más de treinta incendios asolan España: la preocupación se centra en Zamora, León y Galicia

Semana Grande: Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»

Real Sociedad: Turrientes o Urko, el dilema ante la previsible ausencia de Gorrotxategi

San Sebastián: Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia

Zinemaldia: Made in Spain repasará con 28 títulos «un año especialmente próspero para el cine español»

Guerra en Ucrania: Los europeos recuerdan a Trump que no puede tomar decisiones sobre Ucrania

Economía: El IPC sube dos décimas en julio en Euskadi hasta el 3% pero los alimentos bajan

Economía: La inflación se dispara en julio un 2,7% arrastrada por los precios de la energía

Oriente próximo: Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Cultura: La excepcional voz de Xabier Anduaga hace historia en el Victoria Eugenia

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  6. 6 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  7. 7 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  8. 8

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  9. 9 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada