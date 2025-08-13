Ingresan en prisión cinco personas tras agredir a otra en la estación de autobuses de Donostia

El juez ha decretado el ingreso en la prisión de Martutene de cinco personas tras agredir a otra en la estación de autobuses de San ... Sebastián. Los hechos ocurrieron a principios de esta semana, tal y como ha desvelado este miércoles el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, quien se ha contratulado de que el magistrado haya adoptado esta medida tras la pelea.

El regidor donostiarra, en una entrevista en Radio Euskadi, ha defendido la prisión provisional como instrumento jurídico para poder atajar el número de delitos que se producen en la ciudad, sobre todo, en casos de personas reincidentes. «En este momento es el instrumento del que disponemos y creo que es el que tendremos que aplicar», ha asegurado.

Goia ha reconocido que, tras la pandemia, hay «un empeoramiento» de los datos en cuanto a comisión de delitos. Aunque también ha puntualizado que Donostia es «una ciudad segura» y que la capital guipuzcoana «presenta unos números que son mejores incluso que los de nuestro entorno». «También hay un mayor número de intervenciones policiales»,ha explicado el alcalde, quien ha lamentado a este respecto que «el problema está, en gran medida, en la reincidencia». Es decir, cuando «los mismos sujetos cometen múltiples delitos continuamente y eso no tiene consecuencias penales».

Ha sido en ese momento cuando Goia ha desvelado el ingreso en prisión de cinco personas tras protagonizar una pelea en la estación de autobuses de San Sebastián a principios de semana. Y se ha felicitado de que «esa parte es la que también tiene que funcionar, por decirlo de alguna manera, porque si la comisión de hechos delictivos finalmente no tiene efectos y solamente se producen reiteradas detenciones, al final se genera una sensación de impunidad que no se puede tolerar».