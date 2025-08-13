Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estación de autobuses de Donostia.

Ingresan en prisión cinco personas tras agredir a otra en la estación de autobuses de Donostia

El alcalde de la ciudad, Eneko Goia, defiende la prisión provisional como instrumento para frenar la delincuencia, sobre todo, en caso de reincidencias

A. Muñoz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:08

El juez ha decretado el ingreso en la prisión de Martutene de cinco personas tras agredir a otra en la estación de autobuses de San ... Sebastián. Los hechos ocurrieron a principios de esta semana, tal y como ha desvelado este miércoles el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, quien se ha contratulado de que el magistrado haya adoptado esta medida tras la pelea.

