La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

El INE confirma los datos adelantados: la inflación se situó el mes pasado en el 2,7%, cuatro décimas más, y el índice subyacente se elevó al 2,3%

Cristina Cándido

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:08

La inflación volvió a acelerar en julio hasta el 2,7% -cuatro décimas más que en junio- por segundo mes consecutivo, según ha confirmado este ... miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su dato revisado del IPC. La subida de los precios de la electricidad y, en menor medida, los carburantes han sido los reponsables de este repunte hasta su nivel más alto desde febrero. El precio de la luz se encareció en julio un 17,3% y acumula en lo que va de año incrementos muy elevados. En enero el alza interanual fue del 20,5% y en febrero, del 28,1%; pero a partir de entonces inició una senda descendente que ahora se ha interrumpido: en marzo, bajó al 12,8%; en abril, a 10,6%; en mayo, al 8,9%, y en junio, se mantuvo en el 9%, para dispararse en julio al 17,3%.

