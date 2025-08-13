Un voluntario y un mecánico rumano que ayudaba a un amigo, los muertos de los incendios que devastan España

El fuego que devasta desde el pasado fin de semana al menos una treintena de puntos de la geografía española deja un balance desolador: dos ... muertos, decenas de heridos, miles de evacuados y un número aún por determinar de hectáreas quemadas, incluido el paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Las dos víctimas mortales se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente de tráfico cuando se dirigía a apagar otro foco.

El último fallecido, la noche de este martes en la localidad leonesa de Nogarellas, es Abel Ramos, según informa León Noticias. Se trata de un joven voluntario de 35 años, que como otros tantos se había unido a las labores de extinción de unas llamas que no parecen querer apagarse en Castilla y León, donde se han desalojado a 3.000 vecinos de nueve poblaciones. La víctima mortal había sido «integrado en el operativo, porque había aportado medios de interés para la extinción del fuego», según ha contado el consejero de Medio Ambiente de la Junta castellanoleonesa, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Muy conocido en la comarca por su implicación en la vida sociocultural, era el alma del Motoclub de La Bañeza, el joven no dudó en prestarse voluntario y poner sus herramientas al servicio de la comunidad. El lunes entró a formar parte del operativo que lucha contra el incendio de Castrocalbón. Aportaba como «medio de interés» una desbrozadora y sus ganas de ayudar. «La vida no es justa y no lo ha sido contigo porque te has ido demasiado pronto pero tu memoria siempre estará presente con todos los que amamos este gran deporte llamado motociclismo», le despiden sus amigos en redes.

Ampliar Abel Ramos (izquierda), en el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, celebrado este pasado fin de semana. L. N.

El incendio, calificado de nivel 2 en Índice de Gravedad Potencial, había comenzado el fin de semana en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y el lunes había saltado a León por la comarca de Valdería. El fallecido se encontraba trabajando en la zona cuando «dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva», atrapándolo junto a otro hombre, de 36 años, que ha resultado herido de gravedad. Ambos fueron trasladados al Hospital de León pero nada se pudo hacer por la vida del varón de 35 años.

La jornada dejó también varios heridos en diferentes sucesos en Zamora. Allí hay dos personas con quemaduras de gravedad ingresadas en la UCI del Hospital de Zamora y otras en urgencias, procedentes del incendio de Puercas. Además, entre seis y ocho personas solicitaron atención médica en la zona de Tábara, con heridas de poca gravedad.

Son muchos los ciudadanos no profesionales que se han unido a las brigadas que luchan contra las llamas o directamente se han organizado por su cuenta ante la tardanza de la llegada de medios. El afán de ayudar también está detrás de la muerte de Mircea Spiridon, la otra víctima mortal de la oleada de incendios que asola España. Murió el lunes en el de la localidad madrileña de Tres Cantos, cuando intentaba evitar que las llamas devorasen el centro hípico de unos amigos.

Mircea, que había celebrado por todo lo alto con un nutrido grupo de amigos su 50 cumpleaños el pasado 1 de abril, era mecánico de profesión. Había pasado su jornada laboral en el taller en el que trabajaba arreglando, precisamente, uno de los tractores del rancho siniestrado. Viendo lo que sucedía, subió en su coche y se dirigió a la granja, ubicada cerca de la casa donde vivía junto a su esposa Elena.

Ampliar Mircea Spiridon, fallecido en el incendio de Tres Cantos. GOFUNDME.COM

Junto al dueño de la hípica, Miercea se puso manos a la obra pero, en un momento dado, una bola de fuego les engulló. No hubo escapatoria ni tiempo de reaccionar. Ambos fueron trasladados al Hospital de La Paz, donde no se pudo hacer nada por la vida del mecánico, que sufría quemaduras en el 98% de su cuerpo. El responsable de la finca, de 84 años y con heridas leves, recibió al alta poco después. Su negocio quedó arrasado y sus 20 caballos, abrasados.

Spiron, que había llegado a Madrid hace casi tres décadas, deja dos hijos, de 18 y 15 años, y una comunidad de amigos y familiares. Consternados recuerdan que «hace unos años» montó su propio taller mecánico, que había logrado poner en marcha tras trabajar en negocios ajenos. Pero la suerte no le sonrió. El fuego se cruzo por primera vez en su vida cuando se desató en la cocina del restaurante que se ubicaba al lado de su negocio. Las llamas se llevaron la nave y el sueño empresarial de Miercea. Ahora, sus allegados han puesto en marcha una recolecta de dinero para costear el traslado de su cuerpo a Tulcea, la localidad rumana de la que era natural y en la que vive su madre.

Ampliar

Sin tregua

España, que se enfrenta al undécimo día consecutivo de ola calor, con el país sometido a temperaturas extremas y con los matorrales y arboledas resecos, cuenta con todos los elementos para el surgimiento y expansión de incendios forestales, que el martes arrasaban miles de hectáreas con fuegos graves en ocho autonomías: las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Madrid, Extremadura, Asturias y La Rioja, desde donde a última hora del día el fuego entró en Álava por Labastida. Este foco, no obstante, ha quedado controlado a primeras horas de este miércoles.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades autónomas. A la espera de que se confirmen las causas, la titular del departamento ha indicado que se estima que varios de ellos han sido provocados.

La expansión de las llamas, en muchos casos ayudadas por fuertes vientos, ha obligado a ir confinando a los vecinos de decenas de pueblos y urbanizaciones, al desalojo de 8.000 residentes en enclaves de León, Zamora, Palencia, Ourense, Madrid, Huelva y Cádiz. La multiplicación de incendios en todo el país, con más de una veintena en la última semana y por encima de las 25.000 hectáreas arrasadas por las llamas, llevó al Ministerio del Interior a declarar la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias para analizar y coordinar con más eficacia el despliegue de recursos del Estado en ayuda de las autonomías.

Con igual fin se celebró una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para incendios forestales, con asistencia de Transición Ecológica, Defensa y las fuerzas de seguridad. La medida, que no afecta a las competencias autonómicas, permite al Gobierno reforzar la comunicación con los centros de emergencia, mejorar la prevención y movilizar en caso necesario en su apoyo los diferentes recursos de la Administración General del Estado. Entre ellos figuran medios aéreos de extinción y brigadas contra el fuego desplazadas en los incendios de León, Toledo, Extremadura, Tarifa y Ourense y a casi mil efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) peleando contra los fuegos en cinco provincias, entre las que están Madrid y todas las citadas antes salvo Cádiz.

De igual forma, 5.000 agentes de Policía y Guardia Civil colaboran en la extinción de incendios, en el control de las carreteras de estas zonas y en las evacuaciones. Felipe VI está en «contacto permanente» con el Gobierno y recibiendo toda la información de última hora, según fuentes de la Casa Real.

Fuera de control

Las llamas se extienden por toda la mitad oeste de la península, pero dos puntos son los más afectados, Castilla y León, y Galicia. El territorio castellanoleonés tenía ayer nueve incendios forestales vivos y a 5.500 vecinos desalojados. La mayoría de los siniestros están concentrados en la provincia de León, donde el fuego que arrasó el paraje natural de Las Médulas y obligó a confinar a 800 vecinos estaba ya perimetrado en un 80%, y Zamora, donde se lucha contra los dos fuegos más graves, con ocho pueblos desalojados y las llamas fuera de control. El más dañino es el de Molezuelas de Carballeda, con 3.500 hectáreas arrasadas.

Ampliar

El segundo epicentro de las llamas es Galicia, con doce incendios activos, ocho de ellos en Ourense, donde un incendio originado por la tarde en Chandrexa de Queixa obligó a confinar a un campamento infantil. Y el tercer punto con mayor número de desalojos fue el municipio de Tarifa, donde el incendio que el lunes se inició en la Sierra de la Plata obligó a evacuar a unas 2.000 personas, entre vecinos y turistas, de dos hoteles.

El cuarto punto con evacuaciones es Navalmoralejo, un pueblo toledano próximo a Extremadura, a donde saltaron las llamas que se iniciaron en terreno castellanomanchego y que ya han arrasado unas 3.250 hectáreas y obligado a cortar media docena de carreteras locales. También fue preciso desalojar barrios cercanos a Madrid capital como consecuencia del fuego originado el lunes en Tres Cantos y que se extendió con gran rapidez, hasta arrasar 1.000 hectáreas y quemar varias casas empujado por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. El incendio, que también afectó a parte del termino de San Sebastián de los Reyes y que se daba ya por controlado anoche -aunque no extinguido aún-, obligó a evacuar de urgencia a 180 personas de varias urbanizaciones. Un centenar de personas fueron realojadas en dos polideportivos, aunque ayer mismo regresaron a sus casas. El olor de la combustión llegó prácticamente a todo el centro de Madrid.

En La Rioja, hasta ocho incendios se declararon en la tarde del miércoles en numerosos puntos de la geografía, lo que ha puesto en jaque a los servicios de emergencias. Anoche, al menos tres importantes fuegos permanecían activos. En principio, por superficie quemada el de mayor gravedad era inicialmente el de Mansilla, en el Alto Najerilla, con unas 15 hectáreas arrasadas, en un incendio contra el que luchaban tres agentes forestales, otros tantos retenes, maquinaria terrestre y una autobomba con dos personas, según la información facilitada por el Gobierno riojano.

En Asturias, los vientos de componente sur dificultan y mucho las labores de extinción por lo que, dada la evolución de los fuegos, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha declarado durante esta madrugada el paso al nivel 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa). Además, ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Una decena de focos continúan activos, uno de ellos en Allande, tres en Cangas del Narcea, uno en Caso, dos en Coaña, dos en Quirós y uno en Cabrales. Allí, se han prohibido el acceso a la ruta del Cares, uno de los itinerarios más emblemáticos y concurridos de los Picos de Europa.