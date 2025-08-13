Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un voluntario y un mecánico rumano que ayudaba a un amigo, los muertos de los incendios que devastan España

El Gobierno ha activado la preemergencia para coordinar las tareas de extinción de los 14 focos que permanecen activos en siete comunidades autonómicas

Helena Rodríguez | Alfonso Torices

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:55

El fuego que devasta desde el pasado fin de semana al menos una treintena de puntos de la geografía española deja un balance desolador: dos ... muertos, decenas de heridos, miles de evacuados y un número aún por determinar de hectáreas quemadas, incluido el paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Las dos víctimas mortales se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente de tráfico cuando se dirigía a apagar otro foco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  3. 3 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  4. 4 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  6. 6

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  7. 7 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  8. 8

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  9. 9 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  10. 10 Amaia Montero se deja ver radiante, disfrutando del verano y «sin problemas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un voluntario y un mecánico rumano que ayudaba a un amigo, los muertos de los incendios que devastan España