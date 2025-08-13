Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carmen Machi y Fernando y Pablo Colomo en una escena de 'Las delicias del jardín', película que inaugurará la sección Made in Spain.

Made in Spain repasará con 28 títulos «un año especialmente próspero para el cine español»

La sección incluirá el estreno de cuatro largometrajes y un corto

Teresa Flaño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:00

Made in Spain del Zinemaldia reflejará una vez la producción estatal del último año que, como señalan desde el certamen, ha sido «especialmente próspero para ... el cine español». En la 73 edición serán 28 los títulos que integrarán la sección, entre los que se incluyen cuatro películas todavía sin estrenar. Como ya se anunció hace un mes, el corto 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano, y el largometraje 'Las delicias del jardín', de Fernando Colomo, inauguraran el apartado, mientras que 'The Designer I Dead', de Gonzalo Hergueta y recientemente presentado en Atlántida Mallorca Film Fest, lo clausurará.

