Made in Spain repasará con 28 títulos «un año especialmente próspero para el cine español»

Made in Spain del Zinemaldia reflejará una vez la producción estatal del último año que, como señalan desde el certamen, ha sido «especialmente próspero para ... el cine español». En la 73 edición serán 28 los títulos que integrarán la sección, entre los que se incluyen cuatro películas todavía sin estrenar. Como ya se anunció hace un mes, el corto 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano, y el largometraje 'Las delicias del jardín', de Fernando Colomo, inauguraran el apartado, mientras que 'The Designer I Dead', de Gonzalo Hergueta y recientemente presentado en Atlántida Mallorca Film Fest, lo clausurará.

'San Simón', el debut en la ficción del artista visual Miguel Ángel Delgado, que dirigió 'La pausa' (2011) y fue productor de fotografía y montador del documental 'Alberto García-Alix. La línea de sombra' (2017), es uno de los estrenos exclusivos del Festival. Con este trabajo el realizador desempolva la memoria del campo de concentración que durante la dictadura franquista albergó la isla gallega de San Simón, cuyos prisoneros sufrieron la represión rodeados de una belleza abrumadora.

Recuperación de Isco

Otro de los estrenos es 'En silencio', donde la actriz, productora, directora y guionista Sara Sálamo debuta en el largometraje. Se trata de una no ficción que documenta la recuperación del futbolista Isco Alarcón, al que una lesión impidió jugar la Eurocopa. Sálamo, que ha actuado en títulos como 'Todos lo saben', (Asghar Farhadi, 2018) o el cortometraje de Pedro Almodóvar 'Extraña forma de vida' (2023), ha dirigido, entre otros cortometrajes, 'La manzana' (2023) o 'Yaya' (2024), trabajos de ficción que estuvieron incluidos en la Sección Oficial del Festival de Málaga.

'Fragmentos', de Horacio Alcalá, se presentará ante el público por primera vez. El filme aborda la complicada relación de dos parejas cuando se cuestionan el porqué de su infelicidad. Manu Vega, Asia Ortega, Emma Suárez y José Luis García-Pérez protagonizan el nuevo trabajo del autor de filmes como 'Manual de uso para una nave espacial' (2009), 'A ras del cielo' (2013), 'Finlandia' (2021) o 'Sobre las olas' (2025).

Además de estos tres títulos, también serán programados en estreno mundial dos obras que coincidirán en la misma sesión inaugural de Made in Spain. Por un lado, el largometraje 'Las delicias del jardín', dirigida y protagonizada por Fernando Colomo, incluye también en su elenco a Pablo Colomo, Carmen Machi, Antonio Resines, Brays Efe, María Hervás, Luis Bermejo y Javier de Juan. En este filme el cineasta retoma el tono autobiográfico y humorístico que remite a 'La línea del cielo' e 'Isla bonita'. Su autor participó en la sección Nuevos Creadores con su ópera prima, 'Tigres de papel' (1977), y ha mostrado en distintos apartados del Festival obras como 'La mano negra' (Sección Oficial, 1980) o 'El efecto mariposa' (Made in Spain, 1996).

Mensaje de SOS

Por otro, el cortometraje 'Abril, hoy no es invierno' comienza cuando una abogada de una asociación que asiste a personas con parálisis cerebral recibe un mensaje de SOS en su teléfono. Es el nuevo trabajo de Mabel Lozano, directora y productora, guionista, cuyas películas abordan cuestiones relacionadas con los derechos humanos y de la mujer. Con 'Chicas nuevas 24 horas' (2015) estuvo nominada al Goya al Mejor documental, y 'Biografía del cadáver de una mujer' (2020) y 'Ava' (2023) ganaron el Premio Goya al Mejor cortometraje documental.

También se podrán ver los trabajos de cineastas como Albertina Carri ('¡Caigan las rosas blancas!'), Arantxa Echevarría ('La infiltrada'), Belén Funes ('Los tortuga'), Cesc Gay ('Mi amiga Eva'), Oliver Laxe ('Sirāt '), Eva Libertad ('Sorda'), Julio Medem ('8'), Javier Rebollo ('En la alcoba del sultán), Celia Rico Clavellino ('La buena letra'), Carla Simón ('Romería') o Helena Taberna 'Nosotros').