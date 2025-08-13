Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Anduaga, durante el memorable recital que ofreció ayer en el Victoria Eugenia junto al pianista Maciej Pikulski. Fotos: Lobo Altuna

La excepcional voz de Xabier Anduaga hace historia en el Victoria Eugenia

El tenor donostiarra ofreció ayer un soberbio recital con canciones, arias de ópera y zarzuela junto al magnífico pianista Maciej Pikulski

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Anduaga se convirtió ayer por derecho propio en uno de los grandes cantantes que han escrito con letras de oro su nombre en la ... historia de la Quincena y de la ciudad. Lo hizo con un recital diseñado al detalle para mostrar todas las capacidades de su voz con el que dejó evidencia de por qué está considerado uno de los mejores tenores del mundo. Y no lo es solo por su hermosísimo e increíble instrumento, sino también por el buen trabajo que realiza para sacarle todo el partido posible. Por eso, es posible que los amantes de la lírica recuerden en el futuro casi tanto la fecha de ayer como la de aquel 25 de agosto de 1989 en el que la insuperable Teresa Berganza hizo vibrar el mismo teatro con un concierto mítico en el que regaló siete bises. Ayer fueron tres, pero se vivió el mismo ambiente de entrega desde el escenario y, sobre todo, desde un patio de butacas que estaba rendido a la estrella de casa ya antes de que abriera la boca.

