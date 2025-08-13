Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»

Laura Chamorro San Sebastián Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Es uno de los rostros más conocidos de la nueva hornada de actores vascos. Ugaitz Amundarain (Hernialde, 2004) es todo un referente para la denominada 'Generación Z' por su papel en la serie 'Irabazi arte!' de ETB1. Un proyecto al que se incorporó hace tres años y en el que sigue con intensas grabaciones durante este verano. Además, desde hace dos años escribe su primer monólogo con la muerte de su tía y lo acontecido tras este traumático fallecimiento como hilo conductor. Dicho esto, Amundarain apuesta por desconectar del trabajo estos días aprovechando las actividades que ofrece la Aste Nagusia donostiarra.

– A pesar de tu juventud, ya vas para arriba, y seguro que la Semana Grande te transporta a momentos familiares del pasado muy especiales.

– La Aste Nagusia me genera recuerdos muy bonitos y emotivos. Cuando pienso en ella inevitablemente siento nostalgia. Casi todos los días iba a ver los fuegos artificiales con mi tía. Desafortunadamente falleció hace casi dos años y nada volvió a ser igual. Recuerdo cómo bajaba del tren sosteniendo su mano y cómo hasta llegar a la playa y encontrar nuestro sitio para sentarnos no la soltaba. Por eso, desde que ella no está, los fuegos artificiales son sagrados para mí porque, aunque no tenga nada que sostener, el recuerdo siempre está ahí.

– Con ella o ahora sin ella, desgraciadamente, ¿cuál ha sido y es tu plan ideal?

– Mi plan perfecto siempre ha tenido como punto de partida comer un bocata del Juantxo, ver los fuegos artificiales cada noche (sin excepción) y a la vuelta, coger un helado y comérmelo antes de llegar al tren. Ahora lo vivo de otra manera y en vez de helado, disfruto de los conciertos.

– ¿Eres más de Sagüés o del muelle?

– En los últimos años he acudido más a Sagüés, pero cuando he estado en el muelle me lo he pasado realmente bien. Si tengo que elegir un espacio diría que Sagüés, y si debo destacar un concierto sería el de Nil Moliner del año pasado. Fue una pasada.

– ¿Un recuerdo inolvidable?

– Con mi tía, una vez más. No tiene nada, pero lo tiene todo. Esos pequeños-grandes momentos que recordamos durante toda la vida. Uno de esos fantásticos días, fuimos con un bocadillo del Juantxo a la playa a ver los fuegos artificiales. Pusimos una toalla para sentarnos en la arena, sacamos los bocadillos de la bolsa y empezamos a comer. Mi tía dejó un momento el bocadillo en la toalla y de repente vino una gaviota y se lo llevó. Todavía recuerdo la cara que puso. Aunque me reí con la anécdota, corté el mío en dos, se lo ofrecí... Y después, cuando fuimos a por los helados, ella compró dos, uno para mí y otro para ella. Mientras caminábamos hacia el tren, me miró fijamente y me dio su helado diciéndome: «Esto es por el medio bocadillo que me has dado». Le di un abrazo muy fuerte y me fui a casa más contento que nunca.

– Y sé que eres de clásicos, ¿pero te gusta algún otro sitio para disfrutar de una noche de fuegos artificiales?

– En los últimos años he intentado buscar un sitio concreto para sentarme en la playa y es casi imposible. La gente se acerca dos horas antes. Dicho lo cual, verlos desde el propio paseo es igual de maravilloso.

– ¿Eres más de toro de fuego o de fuegos artificiales?

– Sin ninguna duda, soy más de fuegos artificiales. Visualmente me parecen mucho más bonitos. Para los niños probablemente sea más divertido y disfruten más con el toro de fuego, aunque en mi caso, reconozco que cuando era jovencito me producía pánico. Tenía miedo de que me pudiera quemar con algún chispazo, pero para gustos...

– ¿En qué crees que se diferencia la Aste Nagusia del resto de festividades?

– Creo que se distingue por el ambiente que se crea en Donostia. Hay muchísimas actividades durante el día, fuegos artificiales, conciertos... Son fiestas muy completas. Y creo que para los donostiarras y para los que somos del resto del territorio guipuzcoano, es una de las semanas más importantes del año. Aunque no sea de San Sebastián, cuando llega la Aste Nagusia, se me pone siempre la piel de gallina porque me transporta a los momentos vividos con mi tía, una de las personas más importantes de mi vida.