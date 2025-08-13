Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urko, Turrientes y Marín Lobo Altuna
Real Sociedad

Turrientes o Urko, el dilema ante la previsible ausencia de Gorrotxategi

El pivote eibarrés tampoco se entrena a tres días del estreno por culpa de su esguince de tobillo

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:51

Urko González de Zárate o Beñat Turrientes. Éste el principal dilema en relación al primer 'once' inicial de la Real Sociedad de la ... temporada ante la previsible ausencia de Jon Gorrotxategi. Y es que este último tampoco ha podido participar en la sesión de este miércoles en Zubieta y, a sólo tres días de ese primer encuentro ante el Valencia en Mestalla, y tras una semana de ausencia por un esguince en su tobillo derecho, todo hace indicar que Sergio Francisco no arriesgará, entre otras cosas porque 'Gorrotxa' es el único lesionado de la plantilla en esta primera semana de competición.

