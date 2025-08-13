Turrientes o Urko, el dilema ante la previsible ausencia de Gorrotxategi

Urko González de Zárate o Beñat Turrientes. Éste el principal dilema en relación al primer 'once' inicial de la Real Sociedad de la ... temporada ante la previsible ausencia de Jon Gorrotxategi. Y es que este último tampoco ha podido participar en la sesión de este miércoles en Zubieta y, a sólo tres días de ese primer encuentro ante el Valencia en Mestalla, y tras una semana de ausencia por un esguince en su tobillo derecho, todo hace indicar que Sergio Francisco no arriesgará, entre otras cosas porque 'Gorrotxa' es el único lesionado de la plantilla en esta primera semana de competición.

Urko ya fue titular en el primer partido de la temporada pasada y también lo fue en dos partidos ligueros en Mestalla en dos ocasiones. Ha completado la pretemporada en plenas condiciones y sigue convenciendo al entrenador, aunque en principio partía como suplente de Gorrotxategi. Turrientes podría tener más opciones de salir de inicio, pero tampoco la de '4' es su posición más específica. La opción de que jueguen ambos en un doble pivote es más improbable.

Gorrotxategi pasa por ser el único lesionado a día de hoy en la primera plantilla de la Real. En todo caso, todavía no está descartado del todo para el partido en Valencia y el pivote eibarrés apurará sus opciones hasta el final. Sergio cuenta con todo el resto de futbolistas a su disposición, incluidos Zakharyan y Sadiq, que no han disputado un solo amistoso en toda la pretemporada. No obstante, ni el ruso ni el nigeriano tienen demasiadas trazas de participar en el debut.

Por su parte, Aitor Fraga ha sido el único jugador del Sanse en participar en la práctica de este miércoles. Los cancerberos Arana y Folgado, que se entrenaron el martes a las órdenes de Sergio, han vuelto a un filial en el que también se ejercita Iñaki Rupérez.