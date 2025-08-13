Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Real Sociedad

En la variedad está el gusto

Guedes eleva el abanico de posibilidades en el ataque de Sergio; el portugués está en disposición de demostrar su valía desde el sábado

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:08

La llegada de Gonçalo Guedes eleva las herramientas en ataque para un Sergio Francisco que ya se come la cabeza para conformar su primera alineación ... oficial como entrenador del primer equipo. El irundarra tiene todavía tres entrenamientos más para terminar de diseñar su plan de partido. Si bien todavía apunta a tener alguna duda con un central y uno de los interiores, además del mermado Gorrotxategi, en las quinielas ya hay un tridente que gana fuerza para estrenarse el sábado pese a la buena pretemporada de Barrenetxea y los más que positivos minutos de Guedes.

