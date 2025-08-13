La llegada de Gonçalo Guedes eleva las herramientas en ataque para un Sergio Francisco que ya se come la cabeza para conformar su primera alineación ... oficial como entrenador del primer equipo. El irundarra tiene todavía tres entrenamientos más para terminar de diseñar su plan de partido. Si bien todavía apunta a tener alguna duda con un central y uno de los interiores, además del mermado Gorrotxategi, en las quinielas ya hay un tridente que gana fuerza para estrenarse el sábado pese a la buena pretemporada de Barrenetxea y los más que positivos minutos de Guedes.

Sergio sonríe porque en la variedad está el gusto y él tiene dónde elegir para nutrir de armas a un ataque que puede ser de tres o de dos, tal y como ha demostrado durante la pretemporada al utilizar el clásico 1-4-3-3 con extremos o el 1-4-4-2 con rombo en el que dos puntas comparten posición. En Mestalla apuntan a jugar Oyarzabal en izquierda, Kubo por la derecha y Óskarsson como delantero centro. Barrenetxea y Guedes esperarían su oportunidad en el banquillo como unos suplentes de auténtico lujo.

Ambos, además, también han demostrado ser revulsivos interesantes saliendo en la segunda mitad. Los entrenadores en la actualidad valoran mucho más la posibilidad de dejar piernas frescas para el segundo acto una vez las defensas pierden ritmo y energía. Veinte minutos buenos de Barrenetxea y Guedes pueden ser letales ante cualquier equipo. Sin embargo, durante la temporada pueden ser perfectamente titulares en un curso en el que Sergio apunta a cambiar mucho el equipo dependiendo de qué rival esté enfrente. Si Imanol quizás era algo más reacio a mover el árbol, el irundarra puede perfectamente cambiar de piezas de una semana a otra sin necesidad de que haya problemas físicos de por medio.

La primera noticia que ha dejado la pretemporada es que Oyarzabal apunta a volver a su hábitat natural, sin olvidar que en algún contexto favorable también puede actuar de nueve. Ahí están sus goles para refrendarlo, aunque donde dio el salto a la élite fue partiendo como extremo izquierdo. El capitán es un seguro en las alineaciones y si finalmente se coloca en el costado izquierdo también puede echar una mano en defensa, más si cabe cuando Sergio ocupe esa demarcación convirtiéndose así en un lateral algo más ofensivo. Oyarzabal asegura números todos los años y ahora necesita socios que le acompañen también en cifras.

Materia prima hay en la plantilla para que se hagan muchos goles pese a que la dirección deportiva haya llegado a la conclusión de que no hacía falta acudir al mercado para incorporar otro delantero centro referencia. El gol ya estaba en Zubieta desde que se pagaron 20 millones de euros la pasada campaña por Óskarsson, que no gozó de los minutos necesarios. Por eso se ha apostado por un Guedes capaz de aportar en muchos escenarios diferentes.

El tercer lado de este triángulo inicial de Mestalla es Kubo, que pidió refuerzos en verano para poder luchar por títulos cuando también él debe dar un paso adelante para terminar de concretar todo el peligro que genera con su presencia. Si el nipón es capaz de llevarse dos marcas defensivas, la Real, y por ende su entrenador, tienen que encontrar la fórmula de generar daño.

Y eso que Kubo puede partir por la derecha, pero también demostró en la temporada en la que el equipo de Imanol logró alcanzar la Champions que puede ser un delantero diferente jugando en una doble punta. Kubo debe estar cerca del área porque cuando el japonés merodea la zona de peligro siempre suceden cosas. La posibilidad de que pueda jugar en la mediapunta también existe, aunque en la Real todavía no ha ocupado esa demarcación, algo que sí ha hecho con Japón.

Los goles de Barrene y Guedes

Si bien Oyarzabal, Kubo y Óskarsson apuntan a titulares en Mestalla, Barrenetxea y Guedes tienen mucho que decir. La posición ideal de ambos es la del extremo izquierdo aunque el luso es un futbolista tan versátil que se puede adaptar a las tres posiciones de ataque. Barrenetxea ha cuajado una buena pretemporada tanto en sensaciones como en aportación. El donostiarra volvió a disputar noventa minutos seguidos mucho tiempo después y viene de marcar el último gol de la preparación rematando con la izquierda un contragolpe llevado por Karrikaburu.

Si la Real quiere estar arriba en Liga necesita goles de sus atacantes y no solo de los nueves. El extremo tan solo pudo hacer uno en la campaña pasada, guarismos bajos para un futbolista de su calidad. Aquí también tiene mucho que decir Guedes, que ya en sus primeros minutos como realista ante el Bournemouth demostró de lo que es capaz. El luso fue uno de los mejores futbolistas del partido que se disputó a puerta cerrada toda vez que tiene la portería entre ceja y ceja. El portugués partió desde banda derecha jugando como extremo a pierna natural aunque también puede jugar perfectamente de punta cuando la Real tenga espacios para correr.

La última incógnita a resolver es si Sergio Francisco tendrá una última carta en la delantera, bien sea con Karrikaburu, que ha realizado una gran pretemporada, o bien con Sadiq si finalmente el nigeriano no encuentra acomodo. Que salgan los dos arietes a final del mercado tampoco es descartable. Juegue quien juegue, la Real está en la obligación de hacer más goles.