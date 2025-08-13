Óskarsson abre el segundo año de Goazen Reala! El programa, que incluye una entrevista desde Zubieta con el delantero islandés, se podrá seguir a partir de las 20.00 horas en la web y en el canal de YouTube de DV

El programa Goazen Reala! que cubre a diario la actualidad de la Real en El Diario Vasco estrena hoy su segunda temporada por todo lo alto con un invitado inmejorable. Orri Óskarsson, delantero txuri-urdin que debe ser la referencia esta temporada en busca de volver a Europa, será entrevistado por Maite Jiménez, Beñat Barreto y Miguel González, que han trasladado el plató de Goazen Reala! hasta Zubieta para charlar con el fichaje más caro de la historia del club.

Óskarsson entiende a la perfección el castellano y seguro que se anima a responder en castellano, toda vez que da clases para poder progresar con el idioma. El islandés repasará la actualidad del equipo a pocos días de debutar en Mestalla ante el Valencia. Curiosamente el conjunto che fue una de sus víctimas la pasada campaña después de que le hiciera un doblete en la goleada en el partido de la primera vuelta (3-0).

Nuevos contenidos

Goazen Reala! va a dar esta temporada un paso más con nuevos contenidos y formatos en varias plataformas diferentes. El programa piloto de esta segunda temporada se emitirá a partir de las 20.00 horas en la web de El Diario Vasco, aunque quien quiera disfrutar de la charla con el '9' de la Real también podrá seguirla en el canal de YouTube, donde también quedan guardados todos los episodios de la primera temporada. Del mismo modo, el que quiera también puede escuchar la entrevista y el resto de episodios en formato de audio en nuestro podcast en la plataforma de Spotify. Durante la semana también se publica más contenido en las redes sociales del periódico en Instagram y TikTok.

Óskarsson no será el único invitado especial que se pase por Goazen Reala! a lo largo de la temporada. Este curso, por ejemplo, Gorrotxategi ya ha dejado sus impresiones mientras que también se realizó un programa especial desde Nagasaki con motivo de la gira japonesa. Goazen Reala! tendrá programas todos los lunes para analizar el postpartido de la Real mientras que todas las semanas también habrá nuevos contenidos como ya ocurriera la pasada temporada.

El curso pasado, por ejemplo, dejaron sus impresiones mitos como Kodro, Satrústegui, López Ufarte, Gorriz, Luis Mari López Rekarte y futbolistas del primer equipo como Luka Sucic o Traoré. Maite Jiménez, Iris Moreno, Beñat Barreto, Miguel González, Imanol Troyano, Raúl Melero, Álvaro Vicente y Ángel López, entre otros, traerán semanalmente la mejor información y opinión para repasar toda la actualidad txuri-urdin.