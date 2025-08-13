Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi López es uno de los 21 inscritos por la Real en LaLiga RS
Real Sociedad

Guedes y Caleta-Car todavía no figuran entre los 21 inscritos por la Real

Goti ha sido el último en ser dado de alta en el equipo de Primera, donde figuran cuatro de los seis transferibles, mientras que Jon Martín y Pablo Marín han sido incluidos como jugadores del Sanse

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:18

A tres días del inicio liguero, la Real Sociedad ha inscrito a 21 jugadores en la Liga EA Sports y a otros 20 en ... la Liga Hypermotion. De momento, no están dados de alta en LaLiga ninguno de los dos fichajes, Gonçalo Guedes y Caleta-Car, mientras que Mikel Goti ha sido el último en ser incluido en la lista oficial del primer equipo. Pablo Martín y Jon Martín, por su parte, han sido inscritos en el Sanse, aunque son jugadores del primer equipo a todos los efectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  3. 3 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  4. 4 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  6. 6 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  7. 7

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  8. 8

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  9. 9 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  10. 10 Amaia Montero se deja ver radiante, disfrutando del verano y «sin problemas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Guedes y Caleta-Car todavía no figuran entre los 21 inscritos por la Real

Guedes y Caleta-Car todavía no figuran entre los 21 inscritos por la Real