Guedes y Caleta-Car todavía no figuran entre los 21 inscritos por la Real

A tres días del inicio liguero, la Real Sociedad ha inscrito a 21 jugadores en la Liga EA Sports y a otros 20 en ... la Liga Hypermotion. De momento, no están dados de alta en LaLiga ninguno de los dos fichajes, Gonçalo Guedes y Caleta-Car, mientras que Mikel Goti ha sido el último en ser incluido en la lista oficial del primer equipo. Pablo Martín y Jon Martín, por su parte, han sido inscritos en el Sanse, aunque son jugadores del primer equipo a todos los efectos.

Mikel Goti, al tener 23 años, no podía contar con ficha y dorsal del filial, ya que en ese caso no podría participar en el equipo de Primera. El mediapunta vizcaíno, por lo tanto, ya es oficialmente uno de los refuerzos de la Real para esta temporada. De momento, sólo ha disputado un partido oficial con el primer equipo, el de Copa ante el Jove Español (0-5), en el que además marcó uno de los cinco goles. Sergio, el entrenador, y el club tienen una gran confianza en él, como evidencia el hecho de que fuera renovado hasta 2028 el pasado 8 de abril.

Ningún problema con el límite salarial

Todavía se esperan algunos movimientos durante estos días, por lo que la Real tiene previsto apurar hasta última hora, la tarde del viernes o el sábado, la lista de dorsales, que todavía será provisional hasta el cierre de mercado. Al contrario que otros equipos de Primera, la Real no tiene problemas de índole económico para dar de alta en la competición a sus fichajes, simplemente está esperando a que se vaya definiendo su plantilla cuando todavía se tienen que registrar bajas y algún alta de cara al reparto de dorsales. Hay margen salarial de sobra.

Así las cosas, por ejemplo, entre los 21 futbolistas que ya están en la lista oficial de LaLiga figuran cuatro de los seis jugadores transferibles, a los que se busca una solución de mercado que no se atisba sencilla. Son Odriozola, Traoré, Javi López y Becker. Los que no figuran son Sadiq y Carlos Fernández. Este último se entrena aparte para evitar riesgos desde hace unas semanas.

Los 20 inscritos en la Liga EA Sports 1 Porteros : Remiro y Marrero 2 Defensas : Odriozola, Traoré, Aritz, Aihen, Pacheco, Javi López y Aramburu 3 Centrocampistas : Zubeldia, Turrientes, Take Kubo, Sucic, Brais Méndez, Zakharyan, Goti y Becker 4 Delanteros : Sergio Gómez, Oyarzabal, Barrene y Óskarsson.

LaLiga distribuye por líneas a los jugadores inscritos. No obstante, ese reparto de roles no se ajusta con exactitud a la realidad actual del equipo. Y es que, por ejemplo, otorga a Zubeldia la condición de centrocampista, cuando lleva más de un lustro siendo central. También considera como medios a Kubo y Becker y como delantero a Sergio Gómez, que este curso apunta a ser defensa.

Rupérez, con el Sanse

En lo que se refiere al Sanse, además de Jon Martín y Pablo Marín, uno de los 20 jugadores ya presentes en la lista oficial es Iñaki Rupérez, al que Sergio quiere cerca del equipo de Primera. No obstante, el overbooking de jugadores en esa demarcación -Aramburu, Traoré y Odriozola- le ha llevado a entrenar con el filial y a pertenecer a su plantilla.

Los 20 inscritos del Sanse 1. Arana

13. Arana

2. Rupérez

3. Balda

4. Beitia

5. Rodríguez

6. Lebarbier

8. Rodríguez (Mikel)

12. Martín

23. Agote

7. Dani Díaz

11. Jon (Ochieng)

17. Astiazaran

19. Marchal

22. Dadie

24. Marín

9. Orobengoa

10. Mariezkurrena

18. Carrera

20. Sydney

Por lo demás, la plantilla del filial está conformada básicamente por los jugadores que facturaron el ascenso a Segunda, con algunas bajas como las de Eder García y Manex Gibelalde, ahora en el Athletic. No está inscrito el único futbolista fichado hasta la fecha, el central japonés Kazunari Kita. A los jugadores del filial se le adjudican dorsales: el 1 es Fraga, 2 Rupérez, 3 Balda, 10 Mariezkurrena, 12 Jon Martín, 24 Marín....