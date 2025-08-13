Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La electricidad y los carburantes están detrás de la subida del IPC en el mes de julio. DV

El IPC sube dos décimas en julio en Euskadi hasta el 3% pero los alimentos bajan

La cesta de la compra se abarata un 3,3% en el último año, mientras que el encarecimiento de la electricidad y los combustibles lleva a la inflación a apuntarse ya dos meses consecutivos de subidas

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:54

El IPC ha registrado en Euskadi una subida de dos décimas en julio, situándose en el 3% interanual, frente al 2,8% del mes anterior, ... según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte vuelve a situar a este indicador en el 3% en el País Vasco, una cifra que no se veía desde febrero de este año. Detrás de esta subida se encuentran el encarecimiento de la electricidad y gasolinas, que sube un 12%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de la electricidad en el mismo mes de 2024 y por el encarecimiento de los carburantes, en menor medida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  2. 2 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  3. 3

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  4. 4 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  7. 7

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  8. 8

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  9. 9 El órdago de un Isak que se declara en rebeldía para forzar su salida al Liverpool
  10. 10 Amaia Montero se deja ver radiante, disfrutando del verano y «sin problemas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El IPC sube dos décimas en julio en Euskadi hasta el 3% pero los alimentos bajan

El IPC sube dos décimas en julio en Euskadi hasta el 3% pero los alimentos bajan