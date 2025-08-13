El IPC sube dos décimas en julio en Euskadi hasta el 3% pero los alimentos bajan

El IPC ha registrado en Euskadi una subida de dos décimas en julio, situándose en el 3% interanual, frente al 2,8% del mes anterior, ... según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte vuelve a situar a este indicador en el 3% en el País Vasco, una cifra que no se veía desde febrero de este año. Detrás de esta subida se encuentran el encarecimiento de la electricidad y gasolinas, que sube un 12%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de la electricidad en el mismo mes de 2024 y por el encarecimiento de los carburantes, en menor medida.

En cambio, la cesta de la compra —que incluye productos básicos de alimentación e higiene— ha dado un respiro a los consumidores vascos al descender su tasa interanual en cinco décimas, pasando del 3,8% al 3,3%. Aun así, Euskadi se sitúa como la tercera comunidad del Estado con el carro de la compra más caro, solo por detrás de Baleares (4%) y Castilla y León (3,5%).

Huevos y café

Si en 2024 fueron el aceite y el azúcar los productos responsables de disparar el precio de la cesta de la compra y, en consecuencia, del IPC en Euskadi y en el resto del Estado, este año el testigo lo han tomado los huevos, el café, la carne de vacuno y las legumbres y hortalizas frescas, que se apuntan aumentos de más de dos dígitos en los precios de estos productos en la comparación interanual. Así, los productos que más se han encarecido han sido los huevos, con un alza del 24%, continuando con la línea que llevaba en los últimos meses.

También lo han hecho de forma considerable la carne de vacuno, con un avance del 17,9%, y el café, que es un 14,3% más caro que hace un año. Otros productos que han subido mucho de precio son las legumbres y hortalizas, que se encarecen un 10,8%, las frutas frescas (7,7%) o la carne de ovino (7,4%).

Por contra, desciende de forma significativa el aceite, que baja un 35,3%, con lo que continúa la tendencia iniciada también hace meses, después de que llegara a incrementarse por encima de los dos dígitos. El azúcar es otro producto que sigue moderando su precio al bajar un 27,8% interanual. Son los dos únicos junto con el pan que descienden. Este último lo hace un 0,5%.

En el conjunto del Estado, Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%. Con el repunte del IPC interanual en el séptimo mes del año, la inflación encadena dos meses consecutivos al alza, después de haber elevado tres décimas su tasa interanual en junio, hasta el 2,3%. La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se incrementó una décima en julio, hasta el 2,3%, cuatro décimas por debajo del índice general.