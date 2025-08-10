Las 10 noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

- Tiempo: El interior de Gipuzkoa roza los 40 grados

- Vivienda: Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes

- Incendio: León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios

- Política: Sare insta a «dejar de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas» tras las críticas por las pancartas en fiestas

- Atletismo: El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar

- Semana Grande: Los fuegos de la Semana Grande donostiarra, como nunca los habías visto

- Mundo: Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

- Carabelas: «Habrá que habituarse a las 'carabelas' porque han venido para quedarse»

- San Sebastián: El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique

- Remo: El fondo de armario de Orio desnuda a sus rivales

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  3. 3

    La política se desnuda en verano
  4. 4

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  5. 5 A prisión un joven detenido en San Sebastián por agredir sexualmente a varios menores
  6. 6 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de ayer en la Semana Grande de San Sebastián?
  7. 7

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  8. 8

    Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
  9. 9 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  10. 10

    Los penaltis se fallan en pretemporada

