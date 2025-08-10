Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este domingo

DV Domingo, 10 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

- Tiempo: El interior de Gipuzkoa roza los 40 grados

- Vivienda: Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes

- Incendio: León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios

- Política: Sare insta a «dejar de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas» tras las críticas por las pancartas en fiestas

- Atletismo: El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar

- Semana Grande: Los fuegos de la Semana Grande donostiarra, como nunca los habías visto

- Mundo: Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

- Carabelas: «Habrá que habituarse a las 'carabelas' porque han venido para quedarse»

- San Sebastián: El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique

- Remo: El fondo de armario de Orio desnuda a sus rivales