Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
Domingo, 10 de agosto 2025, 20:56
- Tiempo: El interior de Gipuzkoa roza los 40 grados
- Vivienda: Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
- Incendio: León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios
- Política: Sare insta a «dejar de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas» tras las críticas por las pancartas en fiestas
- Atletismo: El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
- Semana Grande: Los fuegos de la Semana Grande donostiarra, como nunca los habías visto
- Mundo: Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania
- Carabelas: «Habrá que habituarse a las 'carabelas' porque han venido para quedarse»
- San Sebastián: El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
- Remo: El fondo de armario de Orio desnuda a sus rivales
