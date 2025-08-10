Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hernández, Garaiar, Hernández y Sánchez, tras correr el 4x100. RFEA
Relevo 4x100

El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar

El velocista oiartzuarra, que el viernes se adjudicó el oro en el 100, se queda sin la segunda medalla

Karel López

Karel López

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:13

No pudo ser. Durante media hora, el 4x100 de la selección española que competía en el Europeo sub20 de Tampere (Finlandia) fue oro. Con un ... crono de 39.32, Ignacio Hernández, Oriol Sánchez, Jorge Hernández y Ander Garaiar cruzaron la meta en primera posición. Arrasaron. Superaron a Francia y a Alemania, pero finalmente el título será para los galos (39.57) y el velocista oiartzuarra se tendrá que confirmar con el histórico oro conseguido el viernes en los 100 metros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2

    La política se desnuda en verano
  3. 3

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  4. 4 A prisión un joven detenido en San Sebastián por agredir sexualmente a varios menores
  5. 5

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  6. 6 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  7. 7 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  8. 8 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de ayer en la Semana Grande de San Sebastián?
  9. 9

    Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
  10. 10

    Los penaltis se fallan en pretemporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar

El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar