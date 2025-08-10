El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar

No pudo ser. Durante media hora, el 4x100 de la selección española que competía en el Europeo sub20 de Tampere (Finlandia) fue oro. Con un ... crono de 39.32, Ignacio Hernández, Oriol Sánchez, Jorge Hernández y Ander Garaiar cruzaron la meta en primera posición. Arrasaron. Superaron a Francia y a Alemania, pero finalmente el título será para los galos (39.57) y el velocista oiartzuarra se tendrá que confirmar con el histórico oro conseguido el viernes en los 100 metros.

En la entrega entre Hernández y Garaiar el testigo fue entregado fuera de la zona. «Ha sido medio metro», confirmaba Valentín Rocandio, técnico del guipuzcoano, desde Tampere. La resolución definitiva de los jueces tardó en llegar, pero acabaron confirmándose las malas noticias para el cuarteto español, que en semifinales logró el segundo mejor tiempo tras Gran Bretaña, que no logró finalizar el relevo en la final.

Oro el viernes

El viernes, Ander Garaiar se convirtió en el primer representante de la selección española en conquistar una medalla de oro en los 100 metros, la prueba reina, de una competición internacional, sin importar la categoría. El velocista oiartzuarra se impuso en la final del hectómetro del Campeonato de Europa sub20 de Tampere (Finlandia). El sábado, corrió las semifinales del relevo 4x100, donde el combinado español ofreció unas buenas sensaciones que hoy, en la final, ha terminado de demostrar.

Hasta su aparición en este campeonato, solo un guipuzcoano, Ramón Cid, en Duisburgo 1973, había subido al podio en un Europeo sub20.

Además del oro en el 100 y en el 4x100 de Garaiar, Gipuzkoa cierra su participación en Tampere con un octavo puesto en el 3.000 de Ander Aramendi, el décimo de Asier Añorga en pértiga, el undécimo de Martín Iriondo en 5.000 y las semifinales de Alaine Aguerralde en los 400 metros vallas.