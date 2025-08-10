Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, ligeramente apartado en la última cumbre de la OTAN EP

Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

La ComisiónEuropea publica una resolución con la firma de varios líderes, entre los que no se encuentra Pedro Sánchez

Antón Etxebarria

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:45

Desde el principio de la invasión, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Ucrania. Ha visitado Kiev en varias ocasiones y su homólogo ucraniano, Volodímir ... Zelenski, le ha agradecido a menudo la ayuda recibida, ya hayan sido tanques Leopard o equipos de generación energética. Los dos mandatarios hablaron por última vez el sábado y plasmaron su buena sintonía en sus respectivas cuentas de la red socialX. Sánchez exigió «una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania» y Zelenski aplaudió que tengan «la misma visión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2

    La política se desnuda en verano
  3. 3

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  4. 4 A prisión un joven detenido en San Sebastián por agredir sexualmente a varios menores
  5. 5

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  6. 6 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de ayer en la Semana Grande de San Sebastián?
  7. 7 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  8. 8

    Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
  9. 9

    Los penaltis se fallan en pretemporada
  10. 10

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania