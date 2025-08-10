Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

magen virtual de la fachada norte del hotel en construcción.

El Buenavista se convierte en hotel boutique

Rehabilitación ·

El popular bar restaurante de Igeldo se transforma en un renovado alojamiento con 25 habitaciones rodeadas de naturaleza y privilegiadas vistas al mar

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:37

Desde hace unos meses un vallado junto a la carretera que sube a Igeldo indica que hay movimiento en el que fuera un popular bar ... restaurante donde los donostiarras iban a tomar el aperitivo, merendar u organizaban celebraciones con unas vistas del mar únicas. El Buenavista (paseo Cristóbal Balenciaga, 42) cerró antes de que llegara la pandemia por jubilación de la última generación de la familia que lo ha regentado y, tras la venta de la parcela, de 8.226 m2 de superficie, se acomete ahora una trasformación para convertirlo en un hotel boutique de 25 habitaciones. El edificio, que no estaba protegido, no cambia de usos ya que desde 1926 tenía 10 habitaciones (está inscrito en el registro oficial de hoteles desde 1971), aunque con las reformas y ampliaciones llevadas a cabo en el siglo XX asumió además funciones de hostelería.

