Imagen que ha compartido el propio Borja Sémper en redes sociales. X (Twitter)

Borja Sémper evoluciona favorablemente de su tratamiento contra el cáncer: «Llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia»

El portavoz del PP desvela que tras cuatro meses de tratamiento comienza a «recuperar el ánimo y fuerzas»

Iñigo Galparsoro

Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:52

Borja Sémper evoluciona favorablemente de su tratamiento contra el cáncer. El político del PP comunicó a mediados de julio que le habían detectado un «tumor cancerígeno», sin precisar su localización ni el tipo concreto. En aquel momento, únicamente explicó que se encontraba en fase 1 y que había sido «una suerte» haberlo detectado «en ese estado primario».

Tras cuatro meses de tratamiento, el portavoz del PP comienza a ver la luz y parece estar recuperándose tras unos meses que en lo personal han sido muy duros. Así lo desveló hace apenas un mes su mujer, la actriz y diseñadora de joyas Bárbara Goenaga, quien reconoció que el camino no estaba siendo precisamente fácil, ya que había habido momentos muy exigentes: «La quimio ha sido dura no, durísima. Y por eso (Borja Sémper) no ha salido en público. Pero está todo prácticamente ya perfecto, así que pronto saldrá con su pelazo otra vez, y volveremos a la normalidad», bromeaba con una gran sonrisa en la boca ante sus seguidores.

Este lunes, ha sido el propio político del PP quien ha querido dar cuenta de su situación. Lo ha hecho en su cuenta de X (antigua Twitter), donde ha compartido una imagen suya en la que se le ve sonriente y haciéndose un selfie en un ascensor. En la fotografía, la mejoría física de Borja Sémper es evidente, algo que confirma con un gesto de aprobación ante la cámara del móvil. La imagen está acompañada de un mensaje de lo más esperanzador y en el que refleja una gran recuperación anímica.

«Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia», reconoce el marido de Bárbara Goenaga, antes de dar más detalles de la evolución de su enfermedad. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien», añade. El político del PP termina su mensaje dando las gracias por todo el apoyo que ha recibido de sus fans en los últimos meses: «Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!».

La enfermedad de Borja Sémper

A mediados de julio Borja Sémper comunicó públicamente que le habían detectado un cáncer en fase inicial. Lo hizo tras una de las habituales ruedas de prensa, y todo con un gran aplomo y naturalidad. Pese a la dificultad del momento, el portavoz del PP se mostró confiado en una próxima solución: «Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», añadió visiblemente emocionado.

El también vicesecretario de Cultura del PP dijo sentir cierto pudor hablando de este aspecto de su vida privada, pero prefirió dar el paso y anunciarlo él para evitar «que se cuente mal». Fue durante una revisión rutinaria cuando se le detectó la enfermedad, de la que son diagnosticados cerca de 300.000 españoles al año. Por ello, Sémper animó a los ciudadanos a «hacerse controles médicos rutinarios», que en su caso sirvieron para detectar el cáncer en sus inicios. «La expectativa –dijo– es de curación».

