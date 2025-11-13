Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bárbara Goenaga, mujer de Borja Sémper. INSTAGRAM

El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

La actriz y diseñadora de joyas donostiarra desvela que el tratamiento contra el cáncer de su marido «va muy, muy, muy bien», y se muestra confiada en volver a la normalidad muy pronto

I.G.

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Borja Sémper evoluciona favorablemente en su tratamiento contra el cáncer. Así lo ha desvelado este miércoles su mujer, Bárbara Goenaga, que se ha mostrado feliz por la mejoría que ha experimentado su marido. El político del PP comunicó a mediados de julio que le habían detectado un «tumor cancerígeno», sin precisar su localización ni el tipo concreto. En aquel momento, Sémper únicamente explicó que se encontraba en fase 1 y que había sido «una suerte» haberlo detectado «en ese estado primario».

Este miércoles, cuatro meses después, Bárbara Goenaga fue más allá y optó por dar más detalles sobre el proceso de recuperación de Sémper, después de que Gabriel Rufián tuviera un bonito gesto con el político irunés en plena intervención en el Congreso de los Diputados. La actriz y diseñadora de joyas se mostró muy esperanzada y feliz por el curso de la enfermedad, que parece estar remitiendo. «Arratsaldeon, ¿qué tal? Me está dando un poquito de apuro hacer este vídeo pero esta mañana hemos recibido bastantes mensajes de cariño, de apoyo, de preocupación y la verdad es que no nos gustaría que pensarais que algo va mal con Borja», aclaró la donostiarra en un 'storie' publicado en la red social de Instagram..

Bárbara Goenaga confirmó que «la realidad es que va muy, muy, muy bien». Eso sí, también reconoció que el camino no ha sido precisamente fácil, ya que ha habido momentos muy exigentes: «La quimio ha sido dura no, durísima. Y por eso (Borja Sémper) no ha salido en público. Pero está todo prácticamente ya perfecto, así que pronto saldrá con su pelazo otra vez, y volveremos a la normalidad», bromeaba con una gran sonrisa en la boca. Finalmente daba las gracias a sus seguidores por todo el apoyo recibido: «Gracias por todo vuestro cariño. Agur, eskerrik asko».

La enfermedad de Borja Sémper

A mediados de julio Borja Sémper comunicó públicamente que le habían detectado un cáncer en fase inicial. Lo hizo tras una de las habituales ruedas de prensa, y todo con un gran aplomo y naturalidad. Pese a la dificultad del momento, el portavoz del PP se mostró confiado en una próxima solución: «Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», añadió visiblemente emocionado.

El también vicesecretario de Cultura del PP dijo sentir cierto pudor hablando de este aspecto de su vida privada, pero prefirió dar el paso y anunciarlo él para evitar «que se cuente mal». Fue durante una revisión rutinaria cuando se le detectó la enfermedad, de la que son diagnosticados cerca de 300.000 españoles al año. Por ello, Sémper animó a los ciudadanos a «hacerse controles médicos rutinarios», que en su caso sirvieron para detectar el cáncer en sus inicios. «La expectativa –dijo– es de curación».

