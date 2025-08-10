Sare insta a «dejar de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas» tras las críticas por las pancartas en fiestas

La red ciudadana Sare ha respondido este domingo a las «reiteradas» declaraciones realizadas por diferentes responsables políticos tras las denuncias expresadas por la Fundación Fernando ... Buesa Blanco y Covite por la aparición «de nuevo» de pancartas «por los presos de ETA» durante las fiestas de Vitoria donde se exhibieron mensajes como 'Euskal presoak etxera' y ha instado a que «dejen ya de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas». «Cada una de ellas es dueña de su sufrimiento y les debemos respeto, solidaridad y afecto», ha expresado el portavoz de Sare Joseba Azkarraga. A su juicio, «más que nuestras pancartas, debería preocupar si lo que se reivindica es justo». Azkarraga ha denunciado que se trate de «criminalizar la reivindicación democrática» de los derechos de los presos con críticas «con intencionalidad política».

Una vez finalizadas las fiestas de Vitoria y ante el desarrollo de las de Donostia y Bilbao, Sare ha querido precisar que la reivindicación que viene realizando, desde hace ya 11 años, en favor de los derechos de los presos «es una reivindicación democrática que trata de trasladar la necesidad de poner fin a la vulneración de derechos, que, desde el ámbito político y judicial, y a través de políticas de excepcionalidad jurídica y penitenciaria, se continúa aplicando».

«Esta reivindicación la hemos hecho siempre, a través de manifestaciones, ruedas de prensa, cartelería o pancartas. Esta ha sido nuestra forma de proceder en estos 11 años y continuará siendo hasta poner fin a esta injusta situación», ha explicado su portavoz. En palabras de Azkarraga, «nos seguirán criticando lo que quieran, nosotros seguiremos trabajando así».

Azkarraga ha lamentado «la intencionalidad política» que, a su entender, persiguen estas críticas, cuyo objetivo es tratar de «criminalizar una reinvindicación democrática que en ningún momento ha supuesto menoscabo de la solidaridad» que, han remarcado, desde Sare «se traslada a las víctimas de todas las violencias».

Azkarraga ha instado a que no se «utilice a las víctimas, como se está utilizando a ETA también, como una especie de arma arrojadiza frente al contrario». Según ha remarcado, «ETA ya no existe, dejó de existir hace mucho tiempo. Déjese de hablar de ETA para todo. Incluso se ha llegado a decir en estas fiestas que estamos exaltando a ETA, si ETA ya no existe desde hace quince años. Déjese de utilizar a ETA como un comodín para todo».

Joseba Azkarraga ha explicado que su reivindicación «no tiene nada que ver con que todos los presos tengan que salir a la calle, tiene que ver con la necesidad de que todos los presos tienen que ser sujetos de derechos».

Sare ha reiterado además su intención de continuar reivindicando «la necesidad de avanzar hacia una verdadera paz, basada en la resolución y que nos acerque a la convivencia». «En este objetivo, nos encontrarán siempre, no en una confrontación gratuita que no lleva a ningún lado», ha manifestado. «Ojalá fueran las últimas fiestas en las que ha habido pancartas y reivindicaciones democráticas como estas, porque eso supondría que se ha terminado con esas vulneraciones de derechos y que estamos avanzando en una sociedad en paz y donde resolución de las consecuencias de esa confrontación que había en nuestro país ha terminado«, ha manifestado.