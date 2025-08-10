Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pancartas en las fiestas de Vitoria. Redes sociales / Fundación Buesa

Sare insta a «dejar de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas» tras las críticas por las pancartas en fiestas

Azkarraga denuncia que se trate de «criminalizar la reivindicación democrática» y asegura que seguirán colocando cartelería por los derechos de los presos de ETA

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:09

La red ciudadana Sare ha respondido este domingo a las «reiteradas» declaraciones realizadas por diferentes responsables políticos tras las denuncias expresadas por la Fundación Fernando ... Buesa Blanco y Covite por la aparición «de nuevo» de pancartas «por los presos de ETA» durante las fiestas de Vitoria donde se exhibieron mensajes como 'Euskal presoak etxera' y ha instado a que «dejen ya de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas». «Cada una de ellas es dueña de su sufrimiento y les debemos respeto, solidaridad y afecto», ha expresado el portavoz de Sare Joseba Azkarraga. A su juicio, «más que nuestras pancartas, debería preocupar si lo que se reivindica es justo». Azkarraga ha denunciado que se trate de «criminalizar la reivindicación democrática» de los derechos de los presos con críticas «con intencionalidad política».

