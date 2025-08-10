Suben las temperaturas y la previsión de calor se alarga hasta el martes

El calor ha ido en aumento este domingo en Gipuzkoa, con una máxima registrada en Arrasate de 35,8º a las tres de la tarde ... en el observatorio de Euskalmet. A la misma hora Donostia llegaba a los 27,3º en Miramon. La previsión de calor en Euskadi para los próximos días ha hecho que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantenga para este lunes y martes los avisos por riesgo de temperaturas muy altas y persistentes, que podrían dejar hasta 39º el lunes y 37º el martes en puntos del interior. Además, para este martes ha activado también el aviso amarillo ante el riesgo de que incendios forestales.

En la jornada de este domingo, está activa la alerta naranja por temperaturas muy altas hasta las ocho de la tarde debido a la previsión de que se ronden los 38º en la zona de transición y los 39 en el eje del Ebro. En el resto de la comunidad se ha establecido aviso amarillo, en este caso hasta las siete, ya que se esperan alcanzar máximas de 34º en la zona cantábrica interior y de 29 en la costa.

Además, durante todo el día, habrá aviso amarillo por la previsión de que las elevadas temperaturas sean persistentes, con mínimas estimadas de 19 grados en la zona costera, 18 en la zona cantábrica interior, 14 en la zona de transición y 16 en el eje del Ebro.

Inicio de semana con calor

Para el lunes, se mantiene la alerta naranja por temperaturas muy altas desde la una de la tarde hasta las siete ya que se espera rondar los 38 grados en la zona de transición y los 39 en la zona del eje del Ebro. El resto del territorio, tendrá activo el aviso amarillo, hasta las seis, con máximas previstas de 34 grados en la zona cantábrica interior y 29 en la costa.

También se extenderá durante toda la jornada el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. En la costa se prevé no bajar de los 20 grados de mínima, en la zona cantábrica interior de los 19, lo mismo que en el Eje del Ebro, y en la zona de transición de los 18. Asimismo, se va a activar a lo largo de todo el lunes el aviso por riesgo de incendios forestales «relativamente alto», debido a las altas temperaturas y a la baja humedad relativa, ha explicado Seguridad.

Previsión para el martes

Por lo que respecta al martes, se prolongará el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes todo el día y se activará de una a siete de la tarde por valores muy altos. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 34 de máxima en la zona cantábrica interior, entre los 17 y los 36 grados en la zona de transición, entre los 18 y los 37 grados en la zona del eje del Ebro y entre los 19 y los 27 grados en la zona costera.

Extremar las precauciones

El Departamento de Seguridad ha llamado a extremar las precauciones en las próximas horas para evitar riesgos para la salud. Este sábado tres personas, todas ellas en Gipuzkoa, tuvieron que ser atendidas por el servicio de Emergencias de Osakidetza debido a las altas temperaturas, según los datos hechos públicos por el Departamento de Salud.

Una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital, mientras que a las otras dos se les asistió en el mismo lugar de la incidencia. Osakidetza indicó que las edades de las personas atendidas en los últimos días por el calor han ido desde los 0 hasta los 76 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.