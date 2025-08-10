Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios jóvenes se refrescan en una presa del río Araxes en Lizartza.

Varios jóvenes se refrescan en una presa del río Araxes en Lizartza. Iñigo Royo

Suben las temperaturas y la previsión de calor se alarga hasta el martes

Arrasate ha registrado una temperatura de 35,8º a las tres de la tarde mientras que Donostia se quedaba en 27,3º

J. F.

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:24

El calor ha ido en aumento este domingo en Gipuzkoa, con una máxima registrada en Arrasate de 35,8º a las tres de la tarde ... en el observatorio de Euskalmet. A la misma hora Donostia llegaba a los 27,3º en Miramon. La previsión de calor en Euskadi para los próximos días ha hecho que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantenga para este lunes y martes los avisos por riesgo de temperaturas muy altas y persistentes, que podrían dejar hasta 39º el lunes y 37º el martes en puntos del interior. Además, para este martes ha activado también el aviso amarillo ante el riesgo de que incendios forestales.

