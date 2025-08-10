Los fuegos de la Semana Grande donostiarra, como nunca los habías visto Desde hoy, y hasta el próximo sábado, DV te ofrece el espectáculo íntegro grabado a vista de dron

El Diario Vasco Domingo, 10 de agosto 2025, 18:23

A vista de dron y con todo lujo de detalles. Si no has podido disfrutar en directo de los fuegos artificiales de la Semana Grande donostiarra o si quieres revivir el momento, DV ofrecerá desde hoy y hasta el próximo sábado el espectáculo íntegro de los fuegos artificiales que cada noche alumbran el cielo de la capital.

Lo hará cada mañana en diariovasco.com de la mano de Heliworks. El primero, ya disponible, la propuesta de la pirotecnia Lieto Fireworks que puedes puntuar en este enlace.