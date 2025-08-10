Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una pareja pasea con una niña y un bebé por Beasain, uno de los municipios que conceden ayudas para la emancipación. Iñigo Royo

Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes

La mayoría busca amparar a quienes se quedan fuera de las subvenciones del Gobierno Vasco, aliviar el coste del arrendamiento y favorecer su emancipación en el municipio

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:09

«Uno ya no vive donde quiere, sino donde buenamente puede y encuentra un piso que pueda pagar. Ahora es todavía más complicado tal y ... como se ha puesto el tema del alquiler, pero es una situación que se viene sufriendo desde hace años, no nos engañemos». Mikel, donostiarra a punto de cumplir 40 años, decidió irse hace diez a Hendaia para iniciar una nueva vida junto a su pareja. «En Donosti era imposible encontrar algo que poder pagar con dos sueldos normales. Queríamos una localidad de playa y nos planteamos Orio, Hondarribia o Zarautz, pero tampoco era viable. Lo más cercano con mar era Hendaia, así que ahí hemos acabado», explica.

