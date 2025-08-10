Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes

«Uno ya no vive donde quiere, sino donde buenamente puede y encuentra un piso que pueda pagar. Ahora es todavía más complicado tal y ... como se ha puesto el tema del alquiler, pero es una situación que se viene sufriendo desde hace años, no nos engañemos». Mikel, donostiarra a punto de cumplir 40 años, decidió irse hace diez a Hendaia para iniciar una nueva vida junto a su pareja. «En Donosti era imposible encontrar algo que poder pagar con dos sueldos normales. Queríamos una localidad de playa y nos planteamos Orio, Hondarribia o Zarautz, pero tampoco era viable. Lo más cercano con mar era Hendaia, así que ahí hemos acabado», explica.

Como él, miles de guipuzcoanos se ven cada año forzados a emanciparse fuera de su localidad de origen, de su familia y amistades, ante la dificultad de encontrar un piso donde comenzar a desarrollar su vida de adulto.

Conscientes de esta situación, varios ayuntamientos de Gipuzkoa han dado un paso al frente y dan a los jóvenes de la localidad ayudas para el alquiler, con el propósito de que no se vean forzados a buscarse la vida en otro municipio por no poder hacer frente a un alquiler en su pueblo.

Incompatibles con Gaztelagun

Como norma general, son ayudas con una vigencia temporal, entre 6 meses y dos años, para ayudar en el proceso de emancipación. Buscan cubrir la necesidad de aquellas personas de hasta 35 años que, por diferentes motivos, no cumplen los requisitos del Gobierno Vasco para sus propias ayudas –principalmente Gaztelagun y la Prestación complementaria de vivienda (PCV)–. De hecho, en la mayoría de los casos a los solicitantes se les exige un justificante de que han pedido antes las ayudas del Gobierno Vasco y de que su solicitud ha sido rechazada.

Es más, lo habitual es que las subvenciones municipales sean incompatibles con las autonómicas, aunque hay casos, como en Hernani o Zumaia, en los que sí pueden complementarse con las del plan Emantzipa, que concede 300 euros mensuales durante 24 meses como máximo a jóvenes de entre 25 y 29 años que lleven empadronados en cualquier municipio de Euskadi al menos un año y paguen un alquiler o préstamo hipotecario.

Andoain Requisitos Ingresos de entre 3.000 y 28.000 euros (individual) o 35.000 (familia). Empadronado en el municipio el último año o 3 años de forma ininterrumpida en los últimos 10.

Cuantías Desde el 20% al 50% de la renta, según los ingresos del solicitante, con un tope de 300 euros mensuales.

Astigarraga Requisitos Ingresos de hasta 28.000 euros (individual) o 39.000 euros (familia). Empadronado en el municipio los últimos 6 meses.

Cuantías Del 20% al 50% de la renta, según los ingresos del solicitante, con un tope de 300 euros al mes. Pago único al año siguiente.

Arrasate Requisitos Ingresos de hasta 29.000 euros (individual) o 40.000 (familia). No tener rentas de capital superiores a 600 euros. Empadronado los últimos dos años de forma ininterrumpida o 10 años en el pasado.

Cuantías Del 20% al 50% de la renta, según los ingresos, con tope de 250 euros al mes..

Al menos una decena de ayuntamientos de Gipuzkoa tienen vigentes este tipo de apoyos para jóvenes de hasta 35 años: Andoain, Astigarraga, Arrasate, Beasain, Errenteria, Getaria, Hernani, Urretxu, Zumaia y Zumarraga. Otros, como Tolosa, tienen subvenciones para el alquiler abiertas al público general, no solo para los jóvenes que se emancipan.

DV ha preguntado a los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa si disponen de ayudas para la emancipación. Aunque apenas han respondido más o menos la mitad, en la muestra se observa que, a pesar de que el Gobierno Vasco ya gestiona programas para ese fin, hay localidades que han optado por complementarlas.

Beasain Requisitos Ingresos de hasta 28.000 euros (individual) o 39.000 (familia). Empadronado en el municipio el último año de forma ininterrumpida.

Cuantías Del 20% al 50% de la renta, según los ingresos del solicitante, con un tope de 250 euros al mes. Cuatro pagos al año.

Errenteria Requisitos Ingresos de entre 3.000 y 30.000 euros (individual) o 35.000 (familia). Empadronado en el municipio los últimos seis meses o 5 años consecutivos en los últimos diez.

Cuantías Del 10% al 45% de la renta, según los ingresos, siempre que el alquiler no supere los 900 euros al mes.

Hernani Requisitos Tener unos ingresos de hasta 28.000 euros (individual) o 39.000 (familia). Llevar empadronado en el municipio al menos los últimos seis meses.

Cuantías Entre el 20% y el 50% de la renta, según los ingresos del solicitante, con un tope de 300 euros al mes.

En algunos casos, como Errenteria, estas subvenciones tienen ya bastante recorrido. Su alcaldesa, Aizpea Otaegi, explica que «pusimos en marcha las ayudas para la emancipación en 2019. En aquel entonces identificamos que existían tramos de edad y conceptos no cubiertos por otras ayudas supramunicipales que podía ser interesante de cubrir desde el ámbito local». Se felicita de que «hemos visto cómo durante estos últimos años el Gobierno Vasco ha ido ampliando la cobertura de sus ayudas, por lo que la necesidad de complementarlas a nivel municipal ha ido disminuyendo, lo que nos permite reorientar recursos a otro tipo de necesidades».

En efecto, el hecho de que las ayudas autonómicas tengan prioridad sobre las municipales, y que como norma general ambas sean incompatibles, hace que tampoco haya excesivos beneficiarios ni que estos planes supongan un gran esfuerzo presupuestario para las corporaciones locales. Eso no es óbice para que supongan un balón de oxígeno para los perceptores. En el caso de Beasain, por ejemplo, el año pasado recibieron esta ayuda de su ayuntamiento cuatro unidades familiares.

Similitudes y diferencias

Un repaso a la decena de ordenanzas que regulan estas ayudas permite descubrir puntos en común entre ellas. Además del límite de edad (hasta 35 años), comparten que no se conceden a residentes en pisos de protección oficial o sujetos a programas públicos como Bizigune.

Urretxu Requisitos Ingresos de hasta 28.000/35.000 euros. El alquiler no debe superar los 550 euros. Llevar empadronado en el municipio al menos 10 años.

Cuantías Entre el 20% y el 50% de la renta, con un tope de 250 euros (300 en Casco Antiguo, Barrio Aparicio y Barrio Mundo Mejor).

Zumaia Requisitos Ingresos de hasta 28.000 euros (individual) o 38.000 (familia). Llevar empadronado en el municipio al menos los últimos seis meses.

Cuantías Ente el 35% y el 60% de la renta, según los ingresos, con un tope de 150 euros mensuales (20 euros más si el solicitante está estudiando).

Zumarraga Requisitos Ingresos de hasta 28.000 euros (individual) o 39.000 (familia). El precio del alquiler no debe superar los 650 euros mensuales.

Cuantías Hasta el 50% del coste del alquiler, según los ingresos del solicitante, con una ayuda máxima de 300 euros al mes.

Entre las diferencias, cada ayuntamiento decide los requisitos que exige, así como las cuantías de la subvención. Respecto a la ayuda económica, la mayoría la vincula a los ingresos del solicitante, con subvenciones de entre el 20% y el 50% del precio del alquiler, con topes de entre 250 y 300 euros al mes. Aquí se desmarca Zumaia, donde la ayuda oscila entre el 35%y el 60%, pero con con un límite de 150 euros mensuales, a los que se añaden 20 si el solicitante está estudiando.

Algunos municipios buscan con claridad favorecer a los jóvenes oriundos para facilitarles que se queden en el pueblo. Es el caso de Urretxu, donde se exige llevar empadronado en el municipio al menos 10 años. Otros, en cambio, aspiran no solo a evitar el éxodo juvenil, sino también a atraer jóvenes a la localidad siendo más flexibles con el requisito de antigüedad. Así ocurre en la vecina Zumarraga, o en Getaria, donde solo se pide estar empadronado en la localidad, sin tiempo mínimo. La exigencia más habitual son seis meses (frente al año que pide el Gobierno Vasco para Gaztelagun).