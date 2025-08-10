Los aguiluchos vuelan en Boiro hacia un récord que empieza a oler a gesta

Novena bandera de la temporada para Orio. La 'San Nikolas' sigue pensando en batir el récord de banderas en una Liga que ostenta Urdaibai y ... se coloca a tan solo cinco triunfos de hacer historia en el remo. El hambre de los aguiluchos por completar una temporada de ensueño no cesa, ya que esta mañana se han hecho con la Bandera de Boiro para completar otro fin de semana perfecto en aguas gallegas. No podía hacer más una embarcación que partía desde la calle 4 -a priori la menos cómoda, por ser la más expuesta al viento-, que ha completado otra regata perfecta de inicio a fin.

Le ha mantenido el pulso hasta la tercera ciaboga Donostiarra, que ha firmado una de sus mejores regatas de la temporada al finalizar segunda en la prueba, sobrepasando así en la general a Zierbena, que no ha tenido su día y ha finalizado en sexta posición. Getaria y Bermeo, desde la segunda tanda, han sido los encargados de cerrar el Top 4. Otra de las sorpresas ha sido Lekittarra, que ha formado parte de la primera tanda y ha cruzado la línea de meta con el quinto mejor crono de la mañana. No ha sido un buen fin de semana para Hondarribia, que, tras finalizar séptima en esta regata de Boiro, está al límite de perder el cuarto puesto en la general con Urdaibai.

La alineación ganadora por parte de Orio ha sido la siguiente: Mikel Lizarralde, Adur Tapia, Óscar Andrés Medina, Adrián González, Oihan Gozategi y Aitzol Elu en estribor; Martxel Aldai, Ander Zabala, Jon Urresti, Beñat Egiazu, Asier Carballeda e Ibon Arruti a babor; con Aritz Lizarralde como proel y Gorka Aranberri como patrón.

Los tiempos:

1- Orio 19:36.84

2- Donostiarra 19:46.58

3- Getaria 19:48.12

4- Urdaibai 19:49.34

5- Lekittara 19:53.22

6- Zieberna 19:56.98

7- Hondarribia 20:02.58

8- Club de Remo Ares 20:06,28

9- Kaiku 20:16.42

10- Cabo da Cruz 20:18.60

11- San Juan 20:22.94

12- Ondarroa 20:23.68