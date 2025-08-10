Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los aguiluchos vuelan en Boiro hacia un récord que empieza a oler a gesta

Orio cosecha su novena bandera de la temporada, junto con una muy buena actuación de Donostiarra, que arrebata a Zieberna el segundo puesto en la general.

Xabi Manzanares

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:17

Novena bandera de la temporada para Orio. La 'San Nikolas' sigue pensando en batir el récord de banderas en una Liga que ostenta Urdaibai y ... se coloca a tan solo cinco triunfos de hacer historia en el remo. El hambre de los aguiluchos por completar una temporada de ensueño no cesa, ya que esta mañana se han hecho con la Bandera de Boiro para completar otro fin de semana perfecto en aguas gallegas. No podía hacer más una embarcación que partía desde la calle 4 -a priori la menos cómoda, por ser la más expuesta al viento-, que ha completado otra regata perfecta de inicio a fin.

