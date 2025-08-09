Tras el paso por el ecuador de la temporada, Orio sigue sin bajarse de la ola. La 'San Nikola' ha logrado en aguas gallegas un ... triunfo de líder. Parece mentira que los aguiluchos hayan cosechado ocho banderas durante la temporada, porque la tripulación oriotarra continúa celebrando cada victoria como si fuera la primera.

En un campo de regateo nuevo, con una prueba que consistía en realizar seis largos y cinco ciabogas, los patroneados por Gorka Aramberri han hecho una demostración de lo que es liderar una regata, siendo conscientes en todo momento de dónde están sus rivales. Y es que Zieberna, pegada durante toda la regata a la cola de la trainera aguilucha, no ha podido acercarse a menos de dos segundos de los líderes en ningún momento.

Tercera ha sido Donostiarra, que continúa realizando buenas regatas para seguir enganchado a ese tercer puesto en la clasificación general. Cerrando el Top-5, Urdaibai se ha colado por delante de Hondarribia, que ha finalizado por detrás del bote que partía desde la segunda tanda y le empieza a peligrar ese cuarto puesto en la general.

La tripulación ganadora de la regata ha sido la siguiente: Mikel Lizarralde, Joseba Aristi, Oscar Andrés Medina, Adrián González, Iñaki Elorza y Aitzol Elu en la banda de estribor, junto a Martxel Aldai, Ander Zabala, Beñat Egiazu, Jon Lizarralde, Leandro Salvagno y Ibai Lizarralde en la de babor, con Ibon Arruti como proel y Gorka Aramberri de patrón.