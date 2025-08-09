Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
La embarcación aguilucha en aguas de lekeitio durante el fin de semana pasado. Luis Angel Gómez

ACT

Orio domina la liga con paso firme

Líderes ·

La 'San Nikolas' se hace con su octava bandera de la temporada en aguas gallegas 19:36.56 y comparte podio con Zieberna 19:40.98 y Donostiarra 19:56.78

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:15

Tras el paso por el ecuador de la temporada, Orio sigue sin bajarse de la ola. La 'San Nikola' ha logrado en aguas gallegas un ... triunfo de líder. Parece mentira que los aguiluchos hayan cosechado ocho banderas durante la temporada, porque la tripulación oriotarra continúa celebrando cada victoria como si fuera la primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  7. 7 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  10. 10 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orio domina la liga con paso firme

Orio domina la liga con paso firme