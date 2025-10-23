Las diez noticias de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 23 de octubre 2025, 21:13
Política: La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
Gipuzkoa: Euskadi suspende todas las ferias ganaderas hasta el 30 de noviembre por la alerta sanitaria
... Economía: Las exportaciones vascas se hunden un 29% tras el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU
El tiempo: La borrasca 'Benjamín' se deja sentir en Gipuzkoa con rachas de viento de 134 km/h
Gipuzkoa: Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
Política: EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
Gipuzkoa: El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria para que sus inquilinos no sean desahuciados
Gipuzkoa: Ayuntamientos de Goierri piden «más claridad e información» al Ministerio por las nuevas catas del TAV
Internacional: Absuelto el único soldado británico acusado de asesinato en el Bloody Sunday 53 años después
Robo en el Louvre: Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
