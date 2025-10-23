Ayuntamientos de Goierri piden «más claridad e información» al Ministerio por las nuevas catas del TAV

El trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV) y los trabajos de prospección para conocer los terrenos por los que pasaría han vuelto a abrir ... frentes de conflicto entre las instituciones guipuzcoanas y el Gobierno central. La decisión del Ministerio de Transportes de abrir una tercera vía para realizar las catas geotécnicas que se adentrarían -y no bordearían, como estaba previsto- en la sierra de Aralar no solo ha enfrentado a la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno central, sino que también ha empujado a algunos municipios de Goierri como Beasain, Ataun o Idiazabal a exigir «más claridad e información» al Ministerio.

Hasta el momento, el proyecto consideraba dos opciones para el TAV: conectar Pamplona por Vitoria (con menor coste de construcción, pero más tiempo de viaje) o hacerlo por Ezkio-Itsaso. Y, puestos a diseñar dónde efectuar las perforaciones, el Gobierno Vasco presentó en 2018 alegaciones orientadas a no tener que atravesar el parque natural, al hacerlo desde el oeste. La Diputación de Gipuzkoa hizo suya esta propuesta y, según subrayó el miércoles la diputada general, Eider Mendoza, también fue dada «por buena» en Madrid.

La primera en manifestarse este jueves sobre las nuevas catas geotécnicas ha sido la alcaldesa de Beasain, Leire Artola, que ha exigido «rigor y seriedad» al Gobierno español durante una intervención en Euskadi Irratia. «No han dado información precisa sobre las catas geotécnicas. Nos han pedido permiso para realizar unas catas, sin aclarar si hablamos de la segunda o la tercera alternativa», ha añadido. De todas formas, según ha podido conocer este periódico, los nuevos puntos en los que se harían las catas se ubican en un terreno privado, por lo que no afecta directamente al Ayuntamiento beasaindarra.

Mayor es la preocupación en otros municipios de la zona. Martin Aramendi, alcalde de Ataun, se muestra contrariado por no haber recibido «ningún tipo de información» sobre esta nueva vía. «Hemos recibido una solicitud para realizar catas en relación con la segunda vía, pero de la tercera no sabemos nada. De hecho nos hemos enterado por el periódico que existe una tercera alternativa. Echo de menos más información porque van saliendo vías nuevas y estamos todavía con las cartas de la segunda. Estamos perdidos», afirma. Esta sensación también la comparte Jokin Garmendia, primel edil de Olaberria. «A nosotros nadie nos ha informado de ninguna tercera vía y nos hemos enterado por los medios de comunicación», critica.

Iñaki Arbeldi, alcalde de Idiazabal, se muestra aún más rotundo, al ser uno de los municipios de Goierri más afectados por la nueva vía. «El segundo trazado nos afectaba un poco, pero este nos toca de lleno y no tenemos ningún tipo de información. Si va a pasar un tren al lado de mi casa, ¿qué menos que recibir información sobre el proyecto?», se pregunta.

Exigencias

Todas las exigencias transmitidas por los alcaldes confluyen sobre el mismo punto común: información. «En lo relativo a la segunda vía ya tenemos la información, pero de la tercera no tenemos más detalles que los publicados en El Diario Vasco, y parece que no pasa mucho por Ataun. Nos gustaría saber si pasa por aquí o no o si pudieramos acceder al anteproyecto», demanda Aramendi.

Alberdi, por su parte, comparte la visión de la alcaldesa de Beasain. «Pido que se pongan las cartas sobre la mesa y que nos informen como es debido. Las cosas que tengan que hacerse que se hagan bien, porque esto supone una sobrecarga de trabajo excesiva», concluye el primer edil de Idiazabal.