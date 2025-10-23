Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares y defensores de las víctimas han protestado antes de cada día del juicio en Belfast. AP

Absuelto el único soldado británico acusado de asesinato en el Bloody Sunday 53 años después

Denominado 'Soldado F' a petición del juez por estar bajo amenaza de ataque, ha sido declarado no culpable tras haber sido imputado por el asesinato de dos personas e intento de asesinato de otras cinco en una marcha por la paz en Derry en 1972

Iker Valverde

Iker Valverde

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:42

Comenta

Durísimo revés para las familias de las catorce personas asesinadas por soldados paracaídistas británicos en una marcha por los derechos civiles en Derry, Irlanda del ... Norte en 1972, denominado Bloody Sunday (Domingo Sangriento). Enmarcado en la época de los 'Toubles' entre irlandeses y el imperio británico, fue el episodio más doloroso del conflicto entre ambos bandos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  8. 8 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  9. 9 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  10. 10

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Absuelto el único soldado británico acusado de asesinato en el Bloody Sunday 53 años después

Absuelto el único soldado británico acusado de asesinato en el Bloody Sunday 53 años después