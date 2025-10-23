Absuelto el único soldado británico acusado de asesinato en el Bloody Sunday 53 años después

Durísimo revés para las familias de las catorce personas asesinadas por soldados paracaídistas británicos en una marcha por los derechos civiles en Derry, Irlanda del ... Norte en 1972, denominado Bloody Sunday (Domingo Sangriento). Enmarcado en la época de los 'Toubles' entre irlandeses y el imperio británico, fue el episodio más doloroso del conflicto entre ambos bandos.

Este jueves se ha puesto fin a un largo juicio que arrancó hace cinco semanas, el 15 de septiembre, y en el que el veredicto final ha sido la no culpabilidad del 'Soldado F' (cuya identidad se mantiene anónima a petición del juez por estar bajo amenaza de ataque), el único paracaídista británico acusado por asesinato aquel día. Pese a que él se había declarado no culpable, estaba acusado de matar a James Wray (26 años) y William McKinney (22), disparar a Joseph Friel, Michael Quinn, Joe Mahon, Patrick O'Donnell y por abrir fuego contra civiles desarmados.

El juez Patrick Lynch ha dictaminado en el Tribunal Penal de Belfast que las pruebas presentadas por dos compañeros paracaídistas, denominados Soldado G, ya fallecido, y Soldado H, que no quiso declarar, por los mismos motivos. El paso del tiempo (53 años) también ha sido un impedimento en el proceso legal. El Soldado F no testificó en su defensa y su abogado no presentó pruebas. Este veterano declaró en una entrevista con la policía en 2016 que no tenía un «recuerdo confiable» de los eventos de ese día, pero estaba seguro de no haber cometido ninguna irregularidad.

Ampliar Imágenes del Domingo Sangriento de 1972.

El veredicto del juez ha sido un jarro de agua para las familias de los asesinados que, «orgullosos de haber llegado tan lejos en el proceso legal», consideraban que no se había hecho justicia después de más de 50 años persiguiéndola. La primera ministra de Irlanda del Norte y vicepresidenta del Sinn Fein, Michelle O'Neill, se mostró decepcionada por la resolución: «Hace 53 años, el ejército británico asesinó indiscriminadamente a civiles en las calles de Derry. 15 años después, el por aquel entonces primer ministro del Reino Unido admitió públicamente el rol de los soldados en el Bloody Sunday, pero todavía nadie ha sido sentenciado».

Una investigación formal exoneró a las tropas de responsabilidad por lo ocurrido aquel 30 de enero de 1972, pero una revisión de lo sucedido promovida por el juez Mark Saville en 2010 vio que los manifestantes estaban indefensos y que fue la armada británica la que que disparó a civiles desarmados. Esta revisión permitió el juicio, atrasado tras sufrir muchos contratiempos hasta el mes pasado.

¿Qué es el Bloody Sunday?

Corría el año 1972 y la espiral de violencia alcanzaba uno de sus puntos álgidos en el conflicto irlandés. La Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte promovió una manifestación pacífica que reunió a unas 15.000 personas para protestar por los encarcelamientos de católicos irlandeses sin juicio previo. De hecho, esta asociación consiguió que las dos facciones del IRA (Ejército Republicano Irlandés) suspendieran ese día su actividad para garantizar la paz.

Sin embargo, las barricadas del ejército bloquearon la protesta y comenzaron los incidentes. Tras prolongados enfrentamientos, miembros del Regimiento de Paracaidistas del Ejército abrieron fuego indiscriminadamente y murieron trece personas, todas católicas, y otras más falleció al poco tiempo por las heridas sufridas aquel día.