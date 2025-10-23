EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»

«Una victoria», para unos. Una concesión «a la extrema derecha», para otros. La decisión de la Consejería de Seguridad de que en las notas ... informativas sobre delitos de la Ertzaintza figure el origen de los detenidos y de las víctimas ha sentado de diferente manera en la oposición del Parlamento Vasco. La noticia adelantada el jueves por este medio está siendo objeto de debate, y más todavía una vez el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, explicó que esa decisión es fruto de la presión de Vox: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos», explicó.

EH Bildu ha exigido a Zupiria «una rectificación» urgente sobre la medida, que supone que en las notas informativas de la Ertzaintza se comunique la procedencia de los detenidos -magrebís, subsaharianos, latinoamericanos, europeos...- y solo se releve la nacionalidad si es española. La parlamentaria Eraitz Saez de Egilaz ha mostrado su preocupación por cómo ha justificado Zupiria ese cambio de criterio, ya que ha «confesado», ha dicho, que en el origen de esa decisión están las presiones de PP y Vox.

Para Saez de Egilaz, las declaraciones del consejero en ese sentido son «muy graves», porque «ha reconocido que la extrema derecha fascista le condiciona. De los 75 parlamentarios y parlamentarias que nos sentamos aquí, ocho, y en especial una, le condicionan. ¿Puede una minoría determinar las políticas y la posición histórica de un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta? ¿Y la posición del PNV? Es preocupante. ¿Gobiernan ustedes condicionados por el PP y Vox?», ha preguntado la parlamentaria de la coalición abertzale.

El consejero explicó que desde hace un tiempo existe una presión en el Parlamento Vasco por parte de Vox y el PP para detallar la nacionalidad de los detenidos y las víctimas por la Ertzaintza. «Nos hemos negado a ello, pero no tenemos argumentos para negarnos a dar el origen, una petición creciente por parte de Vox», añadió. «Es mejor facilitar los datos con transparencia que estar peleándonos con la extrema derecha», apostilló.

Vox subraya su influencia

«Llevamos meses diciendo que debemos proteger la política vasca de la toxicidad que se está imponiendo fuera de nuestras fronteras, del embate ultra. Porque aquí tenemos las condiciones para hacer política de otra manera. Las mayorías de este país se basan en los derechos humanos, en el respeto mutuo y en la solidaridad. O al menos, eso creíamos», ha querido reflejar la parlamentaria de EH Bildu, Eraitz Saez de Egilaz.

Por su parte, quien ha sacado pecho con ese cambio de estrategia en la Ertzaintza ha sido el propio presidente de Vox, Santiago Abascal. En su redes sociales y con un tuit en el que utiliza el titular de las palabras del propio Zupiria, Abascal califica el hecho como «una nueva victoria».

Una nueva victoria. Otro pequeño paso. Ahora frente al gobierno regional vasco.



Gracias a VOX sabremos el origen de los criminales, algo que durante años llevan ocultando los gobiernos y muchos medios.



La realidad es que los crímenes más graves se han multiplicado por las… pic.twitter.com/zcBwagcWBR — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 22, 2025

«Otro pequeño paso. Ahora frente al gobierno regional vasco. Gracias a Vox sabremos el origen de los criminales, algo que durante años llevan ocultando los gobiernos y muchos medios», ha presumido el presidente del partido de extrema derecha en su perfil de 'X'.