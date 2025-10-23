Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la Ertzaintza, con el detenido por el asesinato de una mujer la semana pasada en Zarautz. EFE

EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»

La coalición abertzale pide a Zupiria una «rectificación» tras señalar el consejero que la decisión se adoptó por la presión de Vox: «La extrema derecha fascista le condiciona»

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:54

Comenta

«Una victoria», para unos. Una concesión «a la extrema derecha», para otros. La decisión de la Consejería de Seguridad de que en las notas ... informativas sobre delitos de la Ertzaintza figure el origen de los detenidos y de las víctimas ha sentado de diferente manera en la oposición del Parlamento Vasco. La noticia adelantada el jueves por este medio está siendo objeto de debate, y más todavía una vez el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, explicó que esa decisión es fruto de la presión de Vox: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos», explicó.

