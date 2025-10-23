La alerta sanitaria obliga a suspender los primeros concursos de ganado en Gipuzkoa

Llegan las primeras restricciones contra la dermatosis nodular (DNC) en Euskadi, y lo hacen en territorio guipuzcoano. La Federación Frisona vasca ha tomado la decisión ... de suspender el Concurso de Ganado Frisón de Euskal Herria 2025, que se iba a celebrar el próximo 8 de noviembre en el Recinto Ferial de Tolosa. Según se detalla en el comunicado emitido por la federación, se ha decidido cancelar el evento debido a que «nuestros ganaderos han tomado la decisión de no celebrar el evento este año».

El anuncio se ha hecho público mientras las tres diputaciones y el Gobierno Vasco mantienen una reunión para concretar las medidas que se tomarán en Euskadi contra la dermatosis nodular, que se harán oficiales a lo largo de la tarde de este jueves. La Federación Frisona de Euskadi «agradece el compromiso y la prudencia» mostrados por los baserritarras. «Han demostrado estar a la altura de las circunstancias más adversas, actuando con sabiduría y compromiso».

Reuniones en las últimas horas

La complejidad de la situación en otras comunidades ha obligado a las autoridades vascas a adelantar procesos. La celeridad de las reuniones entre diferentes agentes institucionales en las últimas horas es clara muestra de la gravedad de las informaciones que llegan desde Cataluña. Ayer por la tarde, la Diputación de Gipuzkoa convocó una mesa de sanidad consultiva con representantes de sindicatos y asociaciones del primer sector para esta mañana en Fraisoro Eskola (Zizurkil). En dicha cita, el ente foral «ha ofrecido información, compartido el diagnóstico y anunciado que por la tarde nos reuniremos con el Gobierno Vasco para trasladar el sentir de cada territorio y en función de eso, ver qué medidas debemos adoptar», según ha hecho saber el diputado de Equilibrio Territorial Verde Xabier Arruti.

Preguntado por la valoración que hacen desde la Diputación, Arruti se ha mostrado prudente, aunque se mantengan «atentos» ante la situación. «El foco está en Cataluña. Tenemos que ser muy cautos y estar muy atentos para tomar las medidas que sean necesarias en caso de que se vaya acercando el mosquito porque la manera de transmitirlo es a través de los propios animales que vengan enfermos de allí». Esta es, precisamente, una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades guipuzcoanas. «Es una de las medidas que ya hemos tomado, hacer un seguimiento del movimiento de los animales que salen de Cataluña. Si vemos que aparecen animales con este diagnóstico más cerca, en Aragón, Francia u otras comunidades limítrofes, las medidas que deberemos adoptar serán mayores», adelantaba Arruti este jueves en Fraisoro.