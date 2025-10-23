Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concurso de ganado celebrado en julio en Irun. DE LA HERA

La alerta sanitaria obliga a suspender los primeros concursos de ganado en Gipuzkoa

La Federación Frisona de Euskadi ha decidido no celebrar el Concurso de Ganado Frisón de Euskal Herria en Tolosa el 8 de noviembre por el brote de dermatosis nodular que afecta al ganado en Cataluña y Francia

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:02

Llegan las primeras restricciones contra la dermatosis nodular (DNC) en Euskadi, y lo hacen en territorio guipuzcoano. La Federación Frisona vasca ha tomado la decisión ... de suspender el Concurso de Ganado Frisón de Euskal Herria 2025, que se iba a celebrar el próximo 8 de noviembre en el Recinto Ferial de Tolosa. Según se detalla en el comunicado emitido por la federación, se ha decidido cancelar el evento debido a que «nuestros ganaderos han tomado la decisión de no celebrar el evento este año».

