«Tener que sacrificar todos los animales por un caso es muy duro»

Conversaciones en grupos pequeños y una sombra de preocupación en las caras. Esta era la tónica habitual durante el mediodía de ayer en Fraisoro Eskola ( ... Zizurkil), donde la Diputación Foral de Gipuzkoa organizó una mesa de sanidad consultiva y posteriormente Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) celebró una charla informativa sobre la dermatosis nodular, la enfermedad que golpea con dureza diversas explotaciones de ganado bovino de Italia, Francia y Cataluña.

El sentir de los ganaderos guipuzcoanos es claro. Se mantienen en vilo ante una amenaza que, aunque permanece lejos de nuestras fronteras, parece acercarse cada vez más. «La situación en Cataluña es complicada. Es lo que hemos leído estos días y lo que nos llega del boca a boca», asegura Jon Areitio, de la ganadería Mugarrieta en Hondarribia. «Estamos preocupados, tenemos algo de miedo e incertidumbre por lo que va a pasar», reconoce.

Aunque todavía no se haya detectado ningún foco en Euskadi, la dureza de las medidas de prevención genera inquietud. «Estamos pendientes de que se confirme un caso en San Juan de Luz, aunque parece que no va a ser nada. Tener que sacrificar todas las cabezas de ganado de tu explotación por un solo caso es muy duro. El trabajo de muchísimos años se va de un momento a otro». Los ganaderos reunidos ayer en Zizurkil todavía desconocían cuáles iban a ser las medidas adoptadas por las instituciones. «No sabemos nada, estamos a la espera de recibir instrucciones para aplicar alguna restricción».

«Medidas proporcionales»

Al término de la mesa de sanidad convocada por la Diputación, Xabier Iraola, coordinador de ENBA, se pronunció acerca de cómo se podría atajar la situación. «Pedimos que se tomen medidas proporcionales al peligro real que supone esta enfermedad en Euskadi. Quizá sería excesivo suspender las ferias de ganado que concentran más animales cuando se sabe que esta enfermedad solo afecta a las vacas».