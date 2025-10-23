Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera

La borrasca 'Benjamín' azota Gipuzkoa con fuertes vientos y lluvias intensas

Activado el aviso amarillo por rachas de hasta 100 km/h y olas que superarán los cinco metros

A. I.

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:08

Comenta

La borrasca 'Benjamín' se está dejando sentir en toda Gipuzkoa con fuertes vientos y precipitaciones intensas durante toda la madrugada. El primer temporal del otoño ... en el territorio seguirá azotando las próximas horas. Esta activado el aviso amarillo por rachas que pueden llegar a los 100 km/h en las zonas expuestas y por riesgo marítimo-costero con olas que superarán los cinco metros. Además, se pueden recoger entre 25 y 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas, sobre todo por la tarde, cuando los termómetros no pasarán de los 15ºC. Las temperaturas máximas se han registrado de madrugada. Visto este panorama está claro que se ha cumplido la previsión de Euskalmet, que señalaba para hoy una jornada con ambiente plenamente otoñal.

