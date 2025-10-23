La borrasca 'Benjamín' azota Gipuzkoa con fuertes vientos y lluvias intensas

La borrasca 'Benjamín' se está dejando sentir en toda Gipuzkoa con fuertes vientos y precipitaciones intensas durante toda la madrugada. El primer temporal del otoño ... en el territorio seguirá azotando las próximas horas. Esta activado el aviso amarillo por rachas que pueden llegar a los 100 km/h en las zonas expuestas y por riesgo marítimo-costero con olas que superarán los cinco metros. Además, se pueden recoger entre 25 y 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas, sobre todo por la tarde, cuando los termómetros no pasarán de los 15ºC. Las temperaturas máximas se han registrado de madrugada. Visto este panorama está claro que se ha cumplido la previsión de Euskalmet, que señalaba para hoy una jornada con ambiente plenamente otoñal.

Ampliar Un termómetro marca 24ºC a las 22.40 horas en una calle de Eibar. Morquecho

El temporal está afectando a la circulación en la red viaria de Gipuzkoa. La N-I se encuentra totalmente cortada en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera. Se están registrando retenciones en la zona. El Departamento de Seguridad pide precaución a los conductores por el peligro de caída de árboles sobre la calzada, sobre todo en las carreteras secundarias.

Por otra parte, fuentes del Parque de Bomberos de Gipuzkoa han señalado que durante la madrugada no han tenido que realizar ninguna salida de emergencia como consecuencia de la borrasca 'Benjamín'.

Como consecuencia de los avisos amarillos, la Diputación de Gipuzkoa ha suspendido las actividades de deporte escolar en la costa (remo, piragüismo, surf y vela) este jueves entre las 8 de la mañana y las 14.00 horas.

Mañana mejorará el tiempo, con alternancia de nubes y claros, con más presencia de nubes altas durante la primera mitad del día. Podrían darse algunos chubascos débiles, sobre todo de madrugada y por la noche en el interior, mientras que gran parte del día transcurrirá sin lluvia. El viento soplará del suroeste durante la madrugada, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Por la tarde girará a norte y noroeste. Las temperaturas mínimas bajarán de forma moderada, mientras que las diurnas se mantendrán sin grandes cambios.

En cuanto al fin de semana, empeorará el tiempo por la llegada de otro frente que se hará más patente el sábado por la tarde, y que dejará precipitaciones y bajada de temperaturas el domingo. A partir del lunes se espera la llegada de varias borrascas.