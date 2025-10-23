Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra

La inquietud se ha apoderado de decenas de comunidades de vecinos de Gipuzkoa y Navarra que están inmersas en el proceso de rehabilitación y restauración ... de su bloque de viviendas a cargo de la firma IZ4, que ha paralizado una treintena de obras y ha renunciado a una buena parte de los proyectos que tenía adjudicados en Navarra alegando falta de liquidez. El problema, que afecta a cientos de vecinos, se ha expandido al territorio guipuzcoano por la sede con la que la empresa también cuenta en el barrio donostiarra de Amara, junto al centro comercial Arcco. Este periódico ha podido conocer que al menos tres comunidades de vecinos han sufrido las consecuencias de los problemas que arrastra IZ4, constituida en 2009.

Los andamios que lucen su cartel no son extraños en las calles de las localidades guipuzcoanas y es considerada una empresa conocida en el sector, aunque una administración de fincas consultada expresaba ayer a DV que «había un rumor desde hace tiempo que IZ4 iba a dar un petardazo en algún momento». Diario de Navarra informaba este martes de la situación de la firma que ejecuta obras de rehabilitación y restauración en proyectos de Pamplona, su comarca y otras localidades de la comunidad foral.

La sede de IZ4 en San Sebastián se encuentra en una entreplanta de Amara, y preguntados ayer a través del telefonillo sobre la situación de la empresa, transmitieron brevemente que «aquí no tenemos ese problema» y que «no puedo hablar más, eso tendrían que hablarlo los socios», aunque tampoco facilitaron un contacto para poder hablar con los responsables de la empresa. Sin embargo, la situación narrada en Navarra también se ha trasladado a Gipuzkoa, ya que al menos dos comunidades de vecinos de Donostia están a expensas de lo que suceda después de tener ya firmado el contrato de obra con IZ4, conocida en el sector por los precios a la baja que presentaba en sus ofertas y por su 'modus operandi', explicado en privado por voces del sector que transmiten que permitían financiarse y asumir nuevos trabajos con el porcentaje que pedían a las comunidades al iniciar las obras.

Una de esas comunidades de vecinos afectadas en San Sebastián tiene el andamio montado pero no han comenzado los trabajos de rehabilitación de la fachada de su edificio. En el otro caso, los andamios ni siquiera han llegado a instalarse.

Llamadas de auxilio

Visto el panorama y las noticias que llegan desde Pamplona, las comunidades afectadas han realizado una llamada de auxilio a otras empresas dedicadas a la rehabilitación de edificios y fachadas para valorar las posibilidades que existen para recoger el testigo de la firma navarra.

En la propia página web de IZ4 exhiben los trabajos que han realizado en Gipuzkoa los últimos años, entre los que se encuentran la rehabilitación de la fachada de un edificio de la avenida Zurriola ubicada junto a Lapurdi Plaza, otro bloque en la plaza Las Armerías de Amara, una instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos de la Calle Nagusia de Zarautz o el aislamiento de una fachada en la calle Terranova de Pasaia.

Precisamente en esta última localidad una obra que se está ejecutando desde hace medio año ha tenido algún imprevisto, ya que estaba planificado que terminaran el mes pasado y estuvieron «un tiempo» parados, aunque la empresa ha retomado los trabajos y va a concluirlos próximamente sin aparentes problemas.

Por otro lado, y tras consultar a administraciones de fincas de diversas localidades de Gipuzkoa, parece que el problema en el territorio ha explotado en los meses más recientes porque la experiencia de algunas de ellas con la navarra IZ4 en San Sebastián, Pasaia o Irun ha sido satisfactoria «y no hay queja» en trabajos que se produjeron hace cinco años, hace tres e incluso este mismo 2025.

IZ4 Pamplona, antes denominada IZA Obras y Proyectos, se constituyó en 2009 y según los últimos datos que figuran en el registro mercantil en 2023 contaba con 19 empleados.