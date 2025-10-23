Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Obras de rehabilitación desarrolladas por IZ4 en Zarautz en 2022, en una imagen de archivo. Iñigo Royo

Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra

La firma IZ4, con sedes en Donostia y Pamplona, ha renunciado a trabajos que tenía adjudicados y los vecinos perjudicados buscan soluciones

Beñat Arnaiz y Diana de Miguel

San Sebastián | Pamplona

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:01

La inquietud se ha apoderado de decenas de comunidades de vecinos de Gipuzkoa y Navarra que están inmersas en el proceso de rehabilitación y restauración ... de su bloque de viviendas a cargo de la firma IZ4, que ha paralizado una treintena de obras y ha renunciado a una buena parte de los proyectos que tenía adjudicados en Navarra alegando falta de liquidez. El problema, que afecta a cientos de vecinos, se ha expandido al territorio guipuzcoano por la sede con la que la empresa también cuenta en el barrio donostiarra de Amara, junto al centro comercial Arcco. Este periódico ha podido conocer que al menos tres comunidades de vecinos han sufrido las consecuencias de los problemas que arrastra IZ4, constituida en 2009.

