La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco condena el «boicot» a los agentes, que iban a participar en una dinámica sobre Criminología en el facultad de Derecho

Jorge Sainz y Ander Balanzategi San Sebastián Jueves, 23 de octubre 2025, 16:53 | Actualizado 17:58h.

La presencia de radicales ha obligado a la EHU a cancelar una clase de criminología en la que iban a participar dos ertzainas el pasado martes. Los agentes iban a acudir a la Facultad de Derecho de Donostia a impartir una charla, pero fueron avisados de la presencia de una convocatoria de protesta que ponía en riesgo la seguridad y tanto los agentes como el profesorado de la universidad pública decidieron cancelar la dinámica. El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, liderado por el consejero Bingen Zupiria, ha condenado este jueves el «boicot» a los ertzainas.

Según explican desde el Departamento de Seguridad, los dos ertzainas, a petición del profesorado, «fueron emplazados a, desde su experiencia, impartir una charla para el resto de compañeros y compañeras del curso. Parte del alumnado protestó por este hecho y el profesorado decidió cancelar la dinámica». Al parecer, grupos estudiantiles han mostrado estos días su rechazo a la convocatoria a través de carteles en la fachada en los que se podía leer 'Polizia unibertsitatetik kanpora!'. En paralelo, a través de mensajes difundidos en redes sociales, se había hecho un llamamiento a acudir al aula donde estaba previsto el curso para boicotearlo, según fuentes conocedoras de los hechos. El mismo día de la charla y según fuentes policiales se constató la presencia de grupos radicales en el exterior de la facultad y ante esta tesitura, se decidió cancelar la actividad académica.

El departamento dependiente del Gobierno Vasco ha denunciado que «son hechos que ponen en evidencia la intolerancia, hacia la Ertzaintza, de algunas personas que impiden que los ertzainas puedan ejercer sus derechos ciudadanos, como cualquier otra persona, con total libertad». Asimismo, el departamento de Seguridad ha trasladado «su solidaridad a los dos ertzainas, víctimas de este boicot, que se están formando para ofrecer un mejor servicio público».

Verano caliente

El episodio de este martes es el último de una serie de ataques y coacciones a agentes policiales, tanto ertzainas como municipales. Ya en verano hubo denuncias por la expulsión de ertzainas y policías locales de recintos festivos. En junio, en Beasain jóvenes de GKS y Ernai (juventudes de Sortu), conminaron a dos agentes (un municipal y un ertzaina) a abandonar el lugar. En julio, en Azpeitia, también hubo ataques a ertzainas y municipales que identificaron a un joven por realizar una pintada. En agosto, en Ondarroa, miembros de GKS también expulsaron del recinto festivo a otro policía municipal.

También se produjeron incidentes el mes pasado en la apertura del curso universitario de EHU en Donostia, con altercados, al calor de las protestas en contra del genocidio de Israel en Palestina, por la presencia del lehendakari y otras autoridades. Por último, el pasado 12 de octubre, radicales se enfrentaron a la Ertzaintza durante una protesta por la presencia de la Falange en Vitoria.