Las exportaciones vascas se hunden un 29% en agosto tras el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU

El primer test del pacto transatlántico llega con signo negativo. El acuerdo comercial sellado a finales de julio entre Ursula von der Leyen y Donald ... Trump, que establecía un límite arancelario del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas, no ha frenado el deterioro del comercio exterior vasco. Euskadi cerró agosto con una caída interanual del 29% en sus exportaciones, hasta los 1.508,7 millones de euros, uno de los mayores retrocesos mensuales desde la pandemia. El impacto del pacto con el cuarto cliente más importante de Euskadi y el tercero de Gipuzkoa se deja sentir en un momento de reajuste global: los aranceles al acero y aluminio se mantienen en el 50%, y la rebaja del 27,5% al 15% en automoción sigue pendiente de contrapartidas, lo que ha reducido la actividad en un sector clave para la economía vasca.

Según los datos publicados este jueves por el Eustat, en el acumulado del año, las exportaciones de Euskadi suman 19.880 millones de euros, y resisten con un 3% menos que en 2024 gracias al buen primer semestre, en un entorno marcado por la ralentización industrial de Francia y Alemania, el debilitamiento del comercio con Estados Unidos y la presión arancelaria sobre las manufacturas metálicas.

Entre los territorios, Gipuzkoa muestra la evolución más sólida pese a la caída general. En agosto registró un descenso interanual del 16,3%, más contenido que en el conjunto vasco, y en el acumulado anual sus exportaciones ascienden a 6.753 millones, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La estructura industrial del territorio, dominada por bienes de equipo, material ferroviario y componentes eléctricos, ha amortiguado mejor el impacto del nuevo escenario comercial. No obstante, también se observan retrocesos en ramas sensibles al contexto arancelario, como los componentes de automoción (-13%) o los perfiles de acero (-21,6%), compensados en parte por el fuerte crecimiento de las construcciones metálicas (+102,8%) y de los transformadores eléctricos (+280,4%).

Por el contrario, Bizkaia encaja el golpe más severo: un desplome del 36,3% en agosto y una caída acumulada del 13,4% en lo que va de año, lastrada por el descenso de actividad de Petronor toda vez que los productos energéticos registran una fuerte contracción del -78,4%. Aunque no es la principal causa del bajón del mes estival, el peso de esta última partida es notable en las ventas internacionales vascas y su menor actividad lastra, en general, el comercio exterior de la comunidad autónoma. En Bizkaia, también ha caído la demanda de bienes metálicos (-22,6%).

Álava, con un alza acumulada del 5,5% y exportaciones por valor de 6.085 millones, mantiene su dinamismo apoyada en el automóvil y la industria auxiliar, aunque en agosto también sufrió un descenso interanual del 32,7%.

La automoción

La debilidad industrial europea y la incertidumbre arancelaria se reflejan con fuerza en el sector de la automoción, uno de los grandes motores del comercio exterior vasco. Las partes y accesorios de vehículos se hundieron un 31,4%, hasta 122,7 millones, respecto al mismo mes del ejercicio anterior, y las exportaciones de turismos retrocedieron un 26,9%, a la espera de que el acuerdo entre Bruselas y Washington se traduzca en una rebaja efectiva de los aranceles.

Otro de los focos de contracción se sitúa en la metalurgia: el cobre sin refinar y los ánodos para refinado electrolítico cayeron un 81,8%, afectando de lleno a Bizkaia. En sentido opuesto, los productos laminados de acero en caliente crecieron un 144%, mientras que las construcciones metálicas (+3,8%) y los transformadores eléctricos (+32,9%) se mantuvieron en positivo, reflejando la mejor evolución de ciertos nichos industriales.