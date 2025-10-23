Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Reabierta la N-I en Villabona después de tres horas de colapso tras hacer un camión la tijera
Trabajos para el transporte de vehículos ferroviarios en el Puerto de Pasaia. Morquecho

Las exportaciones vascas se hunden un 29% en agosto tras el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU

Euskadi modera la caída en el acumulado, con 19.880 millones exportados y un retroceso del 3%, pero agosto deja un desplome generalizado en los tres territorios: Bizkaia (-36,3%), Álava (-32,7%) y Gipuzkoa (-16,3%)

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:29

Comenta

El primer test del pacto transatlántico llega con signo negativo. El acuerdo comercial sellado a finales de julio entre Ursula von der Leyen y Donald ... Trump, que establecía un límite arancelario del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas, no ha frenado el deterioro del comercio exterior vasco. Euskadi cerró agosto con una caída interanual del 29% en sus exportaciones, hasta los 1.508,7 millones de euros, uno de los mayores retrocesos mensuales desde la pandemia. El impacto del pacto con el cuarto cliente más importante de Euskadi y el tercero de Gipuzkoa se deja sentir en un momento de reajuste global: los aranceles al acero y aluminio se mantienen en el 50%, y la rebaja del 27,5% al 15% en automoción sigue pendiente de contrapartidas, lo que ha reducido la actividad en un sector clave para la economía vasca.

