Bloque de viviendas de la promoción Pontika donde se ubican los pisos comprados por el Gobierno Vasco.

El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados

Con la adquisición a la empresa Jauregizar, Vivienda incorpora estos pisos protegidos al parque público y garantiza el alquiler protegido a las familias de Pontika

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:11

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo con la empresa Jauregizar para la compra por 2,9 millones ... de 18 viviendas protegidas ubicadas en el barrio Arramendi de Errenteria (conocida como promoción Pontika), «con el objetivo de garantizar la permanencia de sus actuales inquilinos en régimen de alquiler protegido y preservar el carácter social de la promoción», según ha anunciado este jueves el consejero Denis Itxaso. La operación permitirá que estas viviendas pasen a formar parte del parque público gestionado por Alokabide y evitar así el posible desahucio de las 18 familias de Pontika.

