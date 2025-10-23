El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo con la empresa Jauregizar para la compra por 2,9 millones ... de 18 viviendas protegidas ubicadas en el barrio Arramendi de Errenteria (conocida como promoción Pontika), «con el objetivo de garantizar la permanencia de sus actuales inquilinos en régimen de alquiler protegido y preservar el carácter social de la promoción», según ha anunciado este jueves el consejero Denis Itxaso. La operación permitirá que estas viviendas pasen a formar parte del parque público gestionado por Alokabide y evitar así el posible desahucio de las 18 familias de Pontika.

Vivienda sigue dando pasos novedosos para conseguir que el parque público vasco aumente y no pierda efectivos. Si el pasado junio el Gobierno Vasco ya afrontó una operación inédita de tanteo y retracto que le llevó a adquirir 148 viviendas protegidas en Arrasate a una media de 38.000 euros cada una, con un desembolso total de 5,7 millones a dos entidades privadas, en esta ocasión ha decidido dar el paso de comprar 18 viviendas a Jauregizar para garantizar que los 18 inquilinos que no han podido hacer frente a la compra del piso en el que residen de alquiler no pierdan su renta protegida y se enfrenten a un «riesgo real» de desahucio.

La promoción original de Pontika estaba compuesta por 40 viviendas de protección oficial en alquiler, promovidas en su día por la empresa Jauregizar. Los contratos de arrendamiento comenzaron a vencer en abril de 2022, al cumplirse el periodo legal de 15 años de calificación protegida en alquiler. En ese momento, la empresa promotora, afectada por una complicada situación financiera, decidió poner a la venta toda la promoción. Jauregizar logró vender 22 de las viviendas, pero las 18 restantes estaban ocupadas por familias que solicitaron la prórroga de sus contratos de alquiler protegido, algo a lo que la empresa se negó alegando necesidades financieras para atender deudas.

Para evitar que las familias quedaran en situación de desamparo, el Ejecutivo vasco planteó inicialmente una solución alternativa: propuso a la empresa acogerse al programa público de alquiler asequible, que permitía prolongar durante 10 años adicionales el mantenimiento del alquiler protegido mediante subvenciones públicas. Sin embargo, Jauregizar no aceptó esta alternativa.

Ante el «riesgo real» de que las entidades financieras acreedoras ejecutaran los créditos existentes sobre la promoción, con la consecuencia de posibles desahucios de las 18 familias, Vivienda decidió abrir una negociación directa con la empresa y las entidades bancarias involucradas. Fruto de estas conversaciones se ha alcanzado un acuerdo de compra de las 18 viviendas, «a un precio inferior al módulo máximo de VPO vigente, asegurando su permanencia como vivienda protegida en alquiler y dando tranquilidad y estabilidad residencial a las familias arrendatarias», indica Itxaso.

De esta forma, una vez formalizada la operación, «las viviendas pasarán a ser titularidad pública y se integrarán en el parque residencial protegido del Gobierno Vasco, gestionado a través de Alokabide, la sociedad pública dedicada a la administración del alquiler protegido», añade el consejero.

Con esta operación, el Departamento de Vivienda «refuerza su compromiso con la función social de la vivienda, evitando la pérdida de viviendas de protección pública y garantizando el derecho a un alquiler asequible para las familias que más lo necesitan». El consejero ha comunicado la adquisición de estas viviendas a la alcadesa de Errenteria, Aizpea Otaegi. Por su parte, el vicenconsjero de Vivienda, Miguel de los Toyos ha hecho lo propio con los vecinos afectados, a los que se ha convocado a una reunión para comunicarles que se les mantendrán sus rentas protegidas.

El precedente de Arrasate

La compra de las 18 viviendas protegidas de Errenteria se suma a la de las 148 VPO de titularidad privada que el Gobierno Vasco adquirió el pasado mes de junio en Arrasate en una operación histórica de tanteo y retracto con Inmo Criteria Arrendamiento e Inmo Criteria Caixa. Dicha transacción, valorada en 5,7 millones, incluyó también 148 garajes y 148 trasteros vinculados a las viviendas, además de 18 garajes libres y 1 local comercial.