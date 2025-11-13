Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:17
Sociedad. El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
Salud. El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
... Política. El abogado general del Tribunal Europeo allana el camino para amnistiar a Puigdemont
Vivienda. Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
Política. Las acusaciones frontales por la filtración «política» cierran el juicio al fiscal general
Gipuzkoa. Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
San Sebastián. El nuevo mercado de la Bretxa se abrirá dentro de un año
Seguridad. Advierte del riesgo de disturbios en el Euskal Selekzioa-Palestina por una marcha de radicales
Fútbol. Lanzan huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro
Suceso. Rescatan a siete tripulantes de un velero a la deriva en la costa vasca: «Habían empezado a rozar con las rocas del fondo»
