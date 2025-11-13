Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva mes y medio en el hospital Uno de los arrestados, con antecedentes policiales, ha ingresado en prisión y otro ha sido internado en el centro de menores de Zumarraga

L. Ochoa Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:56 | Actualizado 17:09h. Comenta Compartir

Cuatro hombres de entre 18 y 43 años han sido detenidos en Ordizia por la brutal agresión a otro varón ocurrida el pasado 21 de septiembre en la localidad. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad y permanece desde entonces ingresado en el Hospital Donostia. Uno de los arrestados, con antecedentes policiales, ha ingresado ya en prisión y otro ha sido internado en el centro de menores de Zumarraga

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la agresión ocurrió en un aparcamiento público de Ordizia. Tres hombres se disponían a coger su vehículo y previamente uno de ellos comenzó a orinar en la vía pública, en un margen del parking. Una pareja joven, que paseaba por la zona les recriminó su acción. Al parecer, ese fue el detonante de lo que fue una brutal agresión.

Primeramente, los dos jóvenes dieron aviso a más personas y, en principio, se acercó un hombre con un palo de madera en sus manos quien, sin mediar palabra, agredió con la vara y también con el puño a uno de los tres hombres. Este consiguió huir y esconderse en un comercio cercano. En ese momento, llegaron al lugar otros tres varones quienes comenzaron a agredir a otro de los hombres, al cual tiraron al suelo mientras le seguían golpeando repetidamente con puñetazos o patadas durante, aproximadamente, un minuto. El tercer hombre, consiguió evitar ser agredido escondiéndose dentro de su coche.

Los arrestados respondieron con violencia tras recriminarles la víctima y sus dos acompañantes que estuvieran orinando en la vía pública

Patrullas de la Ertzaintza se movilizaron al lugar donde se encontraba la víctima gravemente herida, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Donostia, donde permanece ingresada desde entonces.

En el momento del incidente, por temor a represalias tras haber sido amenazados por los agresores, ninguno de los dos acompañantes del agredido informó a la Ertzaintza de lo que había ocurrido, pero la Ertzain-etxea de Oria puso en marcha una investigación para poder esclarecer el origen y el motivo de las gravísimas lesiones.

La investigación policial se ha realizado a lo largo de este mes y medio bajo el secreto de actuaciones decretado desde el Juzgado correspondiente de Tolosa. En base a las diligencias instruidas y como resultado de las pesquisas realizadas, los agentes consiguieron identificar a los cuatro agresores. El pasado 27 de octubre, numerosos recursos de la Ertzain-etxea de Oria efectuaron un operativo en Ordizia y detuvieron de forma simultánea y en tres lugares diferentes de la localidad a los cuatro autores de la agresión. Se trata de tres hombres de nacionalidad española, de 43, 20 y 18 años, y otro de origen europeo, de 33 años, acusados de presuntos delitos de lesiones graves y amenazas. El más joven era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

El martes, día 28 de octubre, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de Tolosa, donde se decretó el ingreso en prisión del principal agresor, de 43 años, y con diversos antecedentes delictivos. Por otra parte, la Fiscalía de Menores decretó el traslado del joven de 18 años al Centro de Internamiento de Zumarraga.