El nuevo mercado de la Bretxa se abrirá dentro de un año

El nuevo mercado de la Bretxa abrirá dentro de un año con una imagen distinta en la planta baja del edificio Pescadería. La Sociedad de ... Fomento de San Sebastián ha sacado a licitación todas las obras que restan para completar la transformación del centro comercial de la Parte Vieja donostiarra y que tienen un presupuesto de 11,7 millones de euros. Todas las obras acabarán dentro de dos años, en el otoño de 2027, cuando se reabra el sótano de la Bretxa con un nuevo Lidl ampliado.

La concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, explicó esta mañana en rueda de prensa que los trabajos que restan cinco fases

La primera actuará sobre el nuevo acceso al sótano desde la plaza, que en el futuro sustituirá a las escaleras mecánicas y el ascensor que bajan desde el tuper, Estas obras comenzarán el próximo mes de marzo y finalizarán a mediados de 2026.

La segunda fase habilitará el nuevo mercado en la planta baja de Pescadería, donde se ubicarán 25 puestos para asentadores (carnicerías y pescaderías) y las doce baserritarras que hoy tienen sus puestos en la calle. Estas obras comenzarán el próximo mes de abril y finalizarán en noviembre del año que viene, con lo que el nuevo mercado reabrirá al público justo antes de las Navidades de 2026.

La siguiente fase contempla la eliminación del 'tuper' y la cubrición y reurbanización de la plaza de la Bretxa, con la reubicación de kioscos, la mejora de la iluminación y la renovación de las conexiones urbanas. Esta parte se completará a inicios de 2027. Será la primera parte de la transformación de la plaza porque su diseño definitivo se llevará en un proceso aparte por parte del Ayuntamiento, con participación personal del alcalde, Jon Insausti, y quizás con «un proceso de participación».

Posteriormente, una vez que los asentadores hayan subido a la planta baja de Pescadería, se acometerá, en 2027 y a lo largo de ocho meses, la transformación del sótano. Lidl ampliará su tienda y se colocará bodegas, servicios e instalaciones generales para el mercado, además de un nuevo acceso rodado de carga y descarga por la calle Iñigo. Estas obras concluirán dentro de dos años, en el otoño de 2027, según indicó Oyarbide.

Solo restará la ejecución del espacio de oportunidad que se ubicará en la primera planta del edificio Pescadería, que actualmente se encuentra en fase de redacción del proyecto. Tras su aprobación a inicios de 2026, se licitará la obra.

Oyarbide explicó que el futuro mercado de La Bretxa contará con cuatro accesos principales (Plaza Bretxa, Aldamar Kalea, San Juan Kalea e Iñigo Kalea) y espacios diferenciados para asentadores, pescaderías y baserritarras. La planta sótano albergará almacenes, obradores y servicios complementarios.

La primera planta acogerá un espacio de usos mixtos, para prestar servicios al Mercado y un espacio de formación en oficios y dinamización de eventos vinculados al producto local y al mercado tradicional. «En definitiva, se tratará de un espacio polivalente concebido como parte de un proyecto de impacto social que generará oportunidades en ámbitos como la formación, el empleo y el emprendimiento. Y todo ello poniendo en valor el producto local y la gastronomía, creando sinergias entre los asentadores, restauradores, emprendedores, instituciones y ciudadanía», añadió Oyarbide.

El mercado tendrá una imagen totalmente diferente a la que muestra en la actualidad. Contará con «un suelo continuo de terrazo y un techo negro con lamas». Los puestos de asentadores «incorporarán mármol en la parte inferior, vitrinas y encimeras de acabado inoxidable, además de mamparas de madera».

La recuperación de la Bretxa simboliza, concluyó Oyarbide, «el compromiso del Ayuntamiento a través de Fomento de San Sebastián por recuperar un equipamiento clave para el barrio y para la ciudad, que supone apostar por la cultura, el producto local y el talento. Así, el mercado se convierte en un espacio de oportunidad para la ciudad que refuerza la economía local, la cohesión social y el orgullo de ciudad».

Con la puesta en marcha de las obras en el edificio Pescadería y el impulso del espacio de oportunidad «el proyecto entra en la fase definitiva que redefine el papel del mercado como espacio de encuentro, dinamizador económico y referente ciudadano poniendo en valor un proyecto público que combina historia, comunidad y futuro».