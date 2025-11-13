Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aspecto del futuro mercado de la Bretxa en la planta baja del edificio Pescadería. DV
El nuevo mercado de la Bretxa se abrirá dentro de un año

Fomento saca a licitación las obras que restan del centro comercial de la Parte Vieja con un presupuesto de 11,7 millones de euros

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:13

El nuevo mercado de la Bretxa abrirá dentro de un año con una imagen distinta en la planta baja del edificio Pescadería. La Sociedad de ... Fomento de San Sebastián ha sacado a licitación todas las obras que restan para completar la transformación del centro comercial de la Parte Vieja donostiarra y que tienen un presupuesto de 11,7 millones de euros. Todas las obras acabarán dentro de dos años, en el otoño de 2027, cuando se reabra el sótano de la Bretxa con un nuevo Lidl ampliado.

