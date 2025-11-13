Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras
Convocatoria «no comunicada» de los grupos ultras para el próximo sábado. DV

El consejero de Seguridad dice que la Ertzaintza trabajará por «garantizar la seguridad» ante un partido en el que se espera una importante movilización social

Xabier Garmendia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:17

La Ertzaintza se prepara ante el riesgo de disturbios este sábado en Bilbao por el partido de fútbol entre las selecciones de Euskadi y Palestina. ... A dos días del encuentro, en el que se espera una gran movilización social, el consejero de Seguridad ha advertido este jueves de la existencia de una convocatoria «no comunicada», la promovida por los «grupos ultras» de Athletic, Alavés y Real Sociedad, y que cuenta con el apoyo de GKS. Bingen Zupiria teme que se produzca un desenlace similar al del acto de la Falange el pasado 12 de octubre en Vitoria, con graves incidentes por parte de radicales.

