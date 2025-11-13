Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras

La Ertzaintza se prepara ante el riesgo de disturbios este sábado en Bilbao por el partido de fútbol entre las selecciones de Euskadi y Palestina. ... A dos días del encuentro, en el que se espera una gran movilización social, el consejero de Seguridad ha advertido este jueves de la existencia de una convocatoria «no comunicada», la promovida por los «grupos ultras» de Athletic, Alavés y Real Sociedad, y que cuenta con el apoyo de GKS. Bingen Zupiria teme que se produzca un desenlace similar al del acto de la Falange el pasado 12 de octubre en Vitoria, con graves incidentes por parte de radicales.

Al partido amistoso, que comenzará a las 20.30 horas en el estadio de San Mamés, se espera que asistan más de 50.000 personas en un ambiente de reivindicación en solidaridad con Palestina. La cita va mucho más allá de lo estrictamente deportivo y se han convocado múltiples actividades a lo largo de todo el día en la capital vizcaína. «Es previsible que Bilbao se llene de personas», ha señalado Zupiria, quien ha llamado a «reivindicar libremente y de manera democrática la solidaridad con el pueblo palestino».

Las principales movilizaciones se producirán antes del encuentro. A las 17.30 horas partirá desde el teatro Arriaga una marcha promovida por Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere bai, que cuenta con un llamamiento a participar por parte de EH Bildu. Y una hora después, a las 18.30, saldrá otra desde El Arenal, en este caso convocada por el colectivo Palestinarekin Elkartasuna junto a gradas de animación de equipos vascos y navarros como Herri Norte, Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Indar Gorri, Bultzada Txuriurdina, Iraultza 1921 e Indar Baskonia.

Esta convocatoria, a la que también ha llamado Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en sus redes sociales, es la que preocupa especialmente a los responsables policiales y a la que ha apuntado Zupiria en declaraciones a los medios a su llegada al Parlamento vasco. El titular de Seguridad ha revelado que esta movilización «no ha sido comunicada» por las vías administrativas debidas, lo que hace pensar a la Ertzaintza que puede llegar a originar disturbios durante su desarrollo hasta San Mamés momentos antes del partido.

Zupiria ha recordado que hace sólo un mes, el pasado 12 de octubre, «vivimos situaciones no queridas por nadie, como consecuencia de concentraciones y movimientos no comunicados» ante el acto que la Falange desarrolló en el centro de Vitoria. Días después, sin embargo, el propio consejero de Seguridad admitió que durante la huelga del 15 de octubre se permitieron nuevas marchas sin autorización con tal de «evitar» altercados.