Rescate de un velero a la deriva por agentes de la Ertzaintza. UVR Ertzaintza

Rescatan a siete tripulantes de un velero a la deriva en la costa vasca: «Habían empezado a rozar con las rocas del fondo»

La Unidad de Vigilancia y Seguridad de la Ertzaintza ha rescatado a siete personas tras sufrir una avería el velero en el que navegaban

Javier Medrano

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:00

La Unidad de Vigilancia y Seguridad de la Ertzaintza ha rescatado este jueves a siete tripulantes de un velero a la deriva que pedían ayuda tras sufrir un avería de motor mientras navegaban en costas vizcaínas.

«Mientras estábamos realizando las labores de Vigilancia y Seguridad en el Puerto de Bilbao hemos oído en la emisora VHF la llamada de auxilio de un velero por pérdida de gobierno al sufrir una avería de motor quedando a la deriva en la zona de la Galea. Hemos acudido de inmediato y al llegar hemos visto que el velero estaba a la deriva cerca de la costa y había empezado a rozar la orza con las rocas del fondo», ha detallado el cuerpo policial autonómico sobre la intervención en Facebook.

Tras lanzar unos cabos a la embarcación averiada, los agentes de la Ertzaintza han podido remolcar al velero fuera de la zona crítica para que posteriormente una embarcación de Salvamento Marítimo se haya encargado del traslado final hasta el puerto de Getxo.

Hasta el lugar también han acudido una patrullera de la Guardia Civil y otra de aduadanas tras oír la llamada de auxilio de los tripulantes a la deriva.

